Microsoft a lancé le déploiement de la mise à jour 1909 pour Windows 10. Elle apporte quelques nouveautés et beaucoup de correctifs.

Après plusieurs mois de développement, la nouvelle mise à jour de Windows 10 est officiellement disponible en téléchargement. Il s’agit d’une mise à jour moins importante que les précédentes, pour la première fois dans le développement de Windows 10.

Microsoft a en effet décidé de ralentir le cycle de développement de son système et ne proposer qu’une seule mise à jour majeure en début d’année, la prochaine attendue est Windows 10 20H1 pour le début de l’année 2020.

La mise à jour lancée aujourd’hui, Windows 10 1909, propose tout de même quelques nouveautés, et permet surtout d’apporter un certain nombre de correctifs au système.

Télécharger et installer la mise à jour

Sur son blog officiel, Microsoft a annoncé que la mise à jour de novembre 2019 était désormais en cours de déploiement. Les intéressés peuvent d’ores et déjà télécharger la mise à jour en cherchant « Rechercher les mises à jour » dans le moteur de recherche de Windows 10 (raccourci clavier : Win + S).

Plus simplement, il est également possible d’aller dans les paramètres système puis de choisir « mises à jour et sécurité » et « rechercher des mises à jour ».

Windows Update devrait rapidement proposer la mise à jour et l’installation se fait en seulement quelques secondes. Comme prévu, la mise à jour est en effet beaucoup plus légère que les précédentes.

Si vous n’êtes pas pressé, la mise à jour finira par vous être proposée au rythme du déploiement décidé par Microsoft.

Les nouveautés de la mise à jour

Windows 10 1909 propose quelques nouveautés intéressantes, et surtout beaucoup d’optimisation. Pour les découvrir nous vous invitons à lire notre dossier dédié aux nouveautés de Windows 10 1909.