Microsoft a publié une nouvelle version de Windows 10 20H1. La firme en profite pour annoncer le numéro de version de cette mise à jour : Windows 10 2004

Alors que Windows 1909 vient tout juste de débuter son déploiement, la version suivante approche de la fin de son développement.

Jusqu’à présent connu sous le nom Windows 10 20H1, Microsoft a annoncé que cette mise à jour porterait le numéro de version Windows 10 2004. Depuis quelques versions, les mises à jour de Windows 10 suivent le format AAMM, ici 2004 pour avril (04) 2020 (20), mais avec l’arrivé en 2020, le nom peut désormais prêter à confusion.

La firme explique en effet avoir privilégié le nom 2004, plutôt que 2003, alors que la mise à jour sortirait très tôt dans l’année, peut-être au mois de mars, pour éviter la confusion avec d’autres produits sortis il y a plus de 15 ans : Windows Server 2003 ou Microsoft Office 2003 par exemple.

Une nouvelle beta, quasi une version finale

Microsoft a lancé le déploiement de la build 19033 de Windows 10 2004 pour les membres Insider de la boucle lente et de la boucle rapide. Cette version ne présente plus les watermark habituels des versions beta, en bas à droite, ce qui signifie que la version finale n’est plus très loin.

Sans surprise, cette nouvelle beta ne contient pas de nouveautés à tester, le développement approchant son terme, mais intègre beaucoup de correctifs, pour stabiliser le système.

Attention, Microsoft annonce que les membres du programme Insider en boucle rapide vont bientôt passer à la version suivante de Windows 10, et à nouveau avoir des build potentiellement instables. La firme conseille donc à ceux qui ne sont plus intéressés de passer dans la boucle lente, qui continuera de recevoir des build pour la version 2004 de Windows 10.