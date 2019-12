Qualcomm continue les annonces pour son Snapdragon Summit, et il était cette fois accompagné de Microsoft pour parler cloud gaming.

Qualcomm croit encore et toujours dans ses ordinateurs sous Windows 10 équipés de puces Snapdragon, à la place de puces Intel ou AMD. Et pour cause, sur le papier, ces machines promettent beaucoup de choses pour l’ultramobilité.

L’un des points forts des machines Snapdragon, c’est leur connectivité avec des modems 4G aujourd’hui, et des modems 5G dès 2020. Qualcomm et Microsoft compte bien tirer parti de cette force pour combler une faiblesse : la puissance en jeu.

Lors du Snapdragon Summit de Qualcomm, Microsoft est monté sur scène pour vanter les mérites de l’informatique déportée dans le cloud.

Microsoft: Project xCloud will be ported to Qualcomm PCs in 2020. Well, that was unexpected. #Snapdragon #SnapdragonSummit pic.twitter.com/ivFLJISViw

— Mark Hachman (@markhachman) December 5, 2019