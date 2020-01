Windows 7 : comment désactiver la notification plein écran de fin de support

Windows 7 affiche désormais une notification plein écran aux utilisateurs pour prévenir de la fin du support. Voici comment désactiver cette notification.

Windows 7 c’est fini. Le très célèbre système d’exploitation de Microsoft n’est aujourd’hui plus pris en charge par la firme. Des failles de sécurité non corrigée peuvent donc apparaitre et continuer d’utiliser Windows 7 est fortement déconseillé.

Pour pousser à l’abandon du système, Microsoft a mis en place depuis plusieurs semaines des notifications pour préparer les utilisateurs. Désormais, c’est une notification plein écran qui s’affiche pour rappeler l’utilisateur de la fin du support.

Comment désactiver cette notification

Le moyen recommandé de désactiver cette notification est de passer sur un autre système d’exploitation : mettre à jour (gratuitement) Windows 7 vers Windows 10, ou installer une distribution GNU/Linux.

Si vous lisez cet article, c’est sans doute parce que vous souhaitez continuer d’utiliser Windows 7 à vos risques et périls. Dans ce cas, voici comment supprimer la notification en continuant d’utiliser l’OS.

Ouvrez la fenêtre « Exécuter » (Win+R), puis taper « regedit »

Naviguez dans l’arborescence en suivant le chemin : « HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EOSNotify »

Créez ou modifiez (si elle existe déjà) la clé DWORD 32 Bits « DiscontinueEOS »

Attribuez-la la valeur « 1 »

Une fois cette modification du registre opérée, Windows 7 ne devrait plus vous afficher de notifications. On rappelle une nouvelle fois que cette opération n’est pas recommandée, et qu’il vaut mieux abandonner Windows 7.