Microsoft Edge propose de bloquer certains téléchargements pour votre bien

Le nouveau Microsoft Edge continue de s'améliorer avec une fonction de sécurité plutôt bienvenue : le blocage automatique de certains téléchargements malveillants.

Microsoft propose un nouveau navigateur web pour les ordinateurs, Mac et appareils mobiles : le nouveau Microsoft Edge. Il est désormais basé sur Chromium (le projet open source utilisé par Google Chrome) ce qui permet à l’éditeur de proposer très régulièrement de nouvelles fonctionnalités.

C’est justement une nouvelle fonctionnalité qui s’est récemment immiscée dans la version bêta de Microsoft Edge, et qu’il est possible d’activer dans les paramètres de confidentialité du navigateur, comme le rapporte The Verge.

Cette nouvelle option permet de bloquer les téléchargements d’applications « de réputation faible qui peuvent entraîner des comportements inattendus ». Il s’agit d’une fonctionnalité déjà utilisée par Windows depuis Vista avec l’UAC (contrôle du compte de l’utilisateur), et qui propose de mettre en garde ou bloquer l’action de l’utilisateur si elle pourrait mettre en danger la machine. Plus concrètement, avec cette option, si Microsoft Edge détecte le téléchargement d’un logiciel peu connu, rarement téléchargé, connu comme étant malveillant ou trop récent, il pourra tout simplement bloquer le téléchargement.

Une couche de sécurité supplémentaire plutôt bienvenue quand on sait que le téléchargement « volontaire » de logiciel malicieux est très souvent cause de problèmes sur les machines. C’est une fonction que Google propose depuis longtemps avec Chrome, mais les développeurs de Microsoft Edge promettent que leur option va plus loin.

Base SmartScreen and SafeBrowsing both block malware. The feature shown here goes further by optionally blocking downloads that contain potentially unwanted (but not technically malware) code– think a utility app that also bundles in a crypto miner or notification spammer.

