Suface Neo et Duo : Microsoft envisage d’y rajouter un troisième écran

Microsoft a déposé un brevet laissant entrevoir un troisième écran sur les prochaines générations de Surface Neo et Duo. Celui-ci permettrait notamment de lire nos notifications une fois l'appareil fermé.

Nos vies sont aujourd’hui ponctuées de notifications qu’on a pris l’habitude de consulter compulsivement. Cette légère vibration — parfois même fantôme — au fond de la poche ou cette petite mélodie nous rappellent régulièrement de jeter un œil sur l’écran de nos smartphones afin de voir le message qui vient d’arriver.

Le problème des smartphones pliables

Sur un téléphone traditionnel, cela ne prend parfois pas plus qu’un simple coup d’œil pour s’apercevoir qu’il n’y a rien d’important méritant notre attention, mais lorsqu’il est pliant, c’est une autre histoire. C’est pourquoi Motorola sur le Razr comme Samsung sur le Galaxy Fold ou le Galaxy Z Flip ont rajouté un écran plus ou moins grand sur une face externe, et ainsi ne pas forcer les utilisateurs à ouvrir leur précieux et ainsi perdre ces quelques secondes trop souvent au cours de la journée.

Il est un smartphone pliable qui n’a pas anticipé cela en revanche : le Microsoft Surface Duo.

Microsoft réfléchit aux notifications

Ce smartphone à deux écrans annoncé dans la surprise la plus totale en octobre dernier ne ressemble à aucun autre. Bien qu’il tourne sous Android, sa charnière reliant les deux écrans le rapproche davantage de ce que LG a pu tenter avec les accessoires « Duo » de sa gamme G qu’à un smartphone traditionnel ou même pliable. Son design minimaliste à l’extérieur lui empêche cependant toute lecture des notifications.

Microsoft réfléchit donc à des solutions. On avait déjà pu voir en action un système de lecture rapide des notifications lorsqu’on entrouvre l’appareil, mais un brevet découvert par Windows Latest montre que les équipes de Panos Panay travaillent également sur une version avec un troisième écran sur une bordure de l’appareil.

Un troisième écran intelligent

Ce troisième affichage, baptisé « edge screen » permettrait ainsi de consulter rapidement « toutes les informations pertinentes » nécessaires au propriétaire de l’appareil à un instant T. Capable de connaître l’état de la charnière, cet écran pourrait afficher des informations différentes selon l’inclinaison du téléphone et de ses écrans.

L’idée est d’en faire une zone d’affichage intelligente, montrant le nombre de notifications au besoin ou servant d’écran supplémentaire lors de l’utilisation courante.

Pour les Surface Duo 2 et Surface Neo 2 ?

Pour l’heure, il ne s’agit encore que d’un brevet et rien ne prouve que Microsoft ira jusqu’au bout de son idée. On peut néanmoins facilement imaginer que cette fonctionnalité puisse être intégrée aux futurs appareils pliants de la marque, à commencer par les successeurs des Surface Duo et Surface Neo. Mais leur sortie n’est pas vraiment pour tout de suite…