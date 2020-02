Microsoft Surface Duo : voir vos notifications sans déplier le smartphone complètement

Le Microsoft Surface Duo pourrait vous permettre de consulter certaines de vos notifications sans avoir à pleinement déployer le smartphone.

Le Microsoft Surface Duo a été dévoilé à la fin de l’année 2019, mais ne sera commercialisé qu’à la fin de l’année 2020. Il nous faut donc patienter avant d’avoir une idée bien concrète de l’expérience utilisateur proposée par ce smartphone à deux écrans rabattables tournant sous Android.

Le leaker WalkingCat dévoile cependant une vidéo prétendant montrer comment le Microsoft Surface Duo pourrait afficher vos notifications sans que vous ayez à déplier pleinement l’appareil. L’expression « jeter un œil » prend ici tout son sens. Il s’agit là vraiment de regarder très rapidement les alertes reçues sur une étroite portion de l’écran, sans s’embêter à faire un mouvement ample.

Selon la démonstration ici dévoilée, vous pourrez même interagir avec les notifications pour les faire défiler ou effacer celles qui ne vous intéressent pas.

Voir un appel avant d’y répondre

Dans la même veine, une autre vidéo de démonstration publiée par WalkingCat montre qu’il serait également possible sur le Surface Duo de déplier partiellement le smartphone afin de voir l’appel entrant, toujours sur cette même fine partie d’écran. Si on décide de décrocher, alors on peut pleinement déplier l’appareil et rabattre la deuxième dalle jusqu’au verso et approcher le téléphone de notre oreille.