Microsoft : attendu fin avril, le Surface Book 3 miserait bien sur une Nvidia Quadro

Evoqués depuis des mois, les Surface Book 3 et Surface Go 2 seraient fin prêt à débouler sur le marché. Listés par diverses sociétés de gestion de systèmes, les deux appareils dévoilent le gros de leurs spécifications... avant un lancement attendu fin avril par le biais d'un possible événement en ligne.

Dernière ligne droite avant la sortie des Surface Book 3 et Surface Go 2 ? C’est fort possible. Alors que les deux appareils font l’objet de rumeurs plus ou moins précises depuis des mois, voilà que plusieurs sociétés ont listé les deux produits, tout en dévoilant au passage l’essentiel de leurs fiches techniques. De quoi confirmer certaines informations en fuite, comme la présence, sur le Surface Book 3, d’une carte graphique professionnelle Nvidia Quadro. Cette dernière permettrait à Microsoft de renforcer la visée pro de son Surface Book, mais aurait aussi pour effet de faire gonfler le prix du convertible, qui pourrait ainsi dépasser les 4000 euros dans sa version la mieux équipée.

Surface Book 3 : des processeurs Intel Comet Lake et jusqu’à 32 Go de RAM

D’après le site allemand WinFuture, Le Surface Book 3 se déclinerait une nouvelle fois en deux versions : 13,5 et 15 pouces et embarquerait au choix un Core i5-10210U ou un Core i7-10510U. Deux puces Intel Comet Lake (14 nm) à quatre cœurs, dont les fréquences sont fixées à 1,6 / 4,2 GHz et 1,8 / 4,9 GHz, respectivement, pour un TDP configurable entre 15 et 25 watts.

Selon le modèle choisi, il serait possible d’opter pour 8, 16 ou 32 Go de mémoire vive, tandis que l’on pourrait compter sur 256 Go, 512 Go ou 1 To de SSD NVMe. Microsoft tablerait enfin sur des cartes graphiques dédiées. Si l’on ignore encore quels modèles seront proposés, la version la plus puissante du Surface Book 3 serait équipée d’une Nvidia Quadro. Son prix oscillerait ainsi entre environ 2000 euros et plus de 4000 euros. Un tarif qui pourrait donc plus que doubler en fonction du modèle sélectionné et des options choisies.

Retail listings for the Microsoft #Surface Book 3 and Surface Go 2 are confirming new Intel CPUs, up to 32GB RAM and optional Nvidia Quadro-GPU https://t.co/zJjsY0UiwL — Roland Quandt (@rquandt) April 14, 2020

Surface Go 2 : vers une évolution technologique timide pour la tablette entrée de gamme de Microsoft

Heureusement, Microsoft tablerait toujours sur des tarifs abordables pour sa Suface Go. Revers de la médaille, la mise à jour de cette dernière serait minimale. Nous retrouverions ainsi un affichage pratiquement inchangé, avec une définition de 1800 par 1200 pixels pour une diagonale de 11 pouces.

En entrée de gamme, la Surface Go 2 se limiterait à un processeur Intel Pentium Gold 4425Y, limité à deux cœurs cadencés à 1,7 GHz. Cette puce, à peine plus puissante que celle de l’actuelle Surface Go, serait épaulée de 4 Go de RAM. Par ailleurs, on se contenterait ici de 64 Go de stockage. Une variante 4G existerait néanmoins, avec cette fois 8 Go de RAM et 128 Go de SSD.

La version la plus cossue de la Surface Go 2 serait pour sa part équipée d’un SoC basse consommation Intel Core m3-8100Y de génération « Amber Lake ». Disponible sur le marché depuis 2018, ce processeur dispose lui aussi de deux cœurs et de fréquences comprises entre 1,1 et 3,4 GHz. Ce modèle serait décliné en versions 128 ou 256 Go de SSD et comporterait 8 Go de RAM. Une option 4G serait également proposée, mais en 128 Go uniquement.

En fonction du modèle et de l’intégration d’un modem 4G ou non, la Surface Go 2 pourrait être commercialisée entre 500 et 1000 euros d’après les premières estimations de WinFuture. Nous devrions être fixés sous quinzaine…