L’application Your Phone va bientôt pouvoir connecter plusieurs smartphones Android à votre PC

Permettant de gérer son smartphone Android depuis son PC, l'application Your Phone devrait bientôt accepter la connexion simultanée de plusieurs appareils avec les mêmes possibilités.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de l’application Your Phone –connu aussi sous le nom français Assistant Votre Téléphone– qui s’en servent pour connecter leur smartphone Android à leur PC : ils vont pouvoir le faire avec plusieurs téléphones.

L’annonce a été faite par l’intermédiaire d’un simple tweet du compte support de Microsoft Your Phone. « La prise en charge de plusieurs appareils est désormais déployée pour les Insiders Windows ! Il est désormais plus simple d’ajouter un appareil supplémentaire à l’appli Your Phone. Cliquez simplement sur le nouveau bouton « Ajouter un appareil » dans les paramètres de votre application et suivez les instructions de configuration », a publié le compte.

More support for multiple devices is rolling out to Windows Insiders! Now, it’s easier to link an additional device to Your Phone. Simply click the new “Add a device” button in your app settings and follow the setup instructions.

— Microsoft Your Phone (@MSYourPhone) July 9, 2020