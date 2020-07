Microsoft Laucher v6 arrive enfin sur votre smartphone Android

Microsoft nous aura fait patienter avec une longue phase de preview, mais l'attente touche à sa fin. La version 6 du Microsoft Launcher est en cours de déploiement sur Android, avec une foule de nouveautés et un code réécrit en grande partie...

Gros travail que celui de Microsoft pour son Launcher v6. Après plusieurs mois de preview destinés à en corriger les bugs, le launcher Android de Microsoft, encore plus stratégique qu’avant face à l’intérêt de plus en plus marqué du groupe pour l’écosystème Android, entre cette semaine en phase de déploiement auprès du grand public. Une bonne nouvelle qui s’accompagne de nombreuses nouveautés. Car pour accoucher de cette nouvelle version, Microsoft est parti d’un tout nouveau code source. Un changement de paradigme qui permet l’introduction de fonctionnalités supplémentaires.

Des nouveautés majeures et une expérience fluidifiée

Parmi les nouveautés de cette nouvelle version, l’ajout de News personnalisées permettant à l’utilisateur de rester informé de « ce qui compte pour lui », mais aussi l’apparition du mode paysage. Le Microsoft Launcher est désormais capable d’être utilisé à la verticale comme à l’horizontale en fonction de vos préférences d’utilisation et des contenus affichés.

Microsoft a aussi ajouté à sa v6 des icônes personnalisables et a introduit une fonction permettant de profiter des fonds d’écrans générés par Bing. Plus utile peut-être, l’apparition très attendue d’un mode sombre compatible avec les réglages systèmes par défaut d’Android en la matière. Autrement dit, si le thème sombre est activé sur votre smartphone, le Microsoft Launcher suivra le mouvement.

Pour le reste, Microsoft explique avoir amélioré les performances de son Launcher, avec une expérience désormais plus fluide, un lancement plus rapide et de nouvelles animations d’interface. Dans sa v6, le Microsoft Launcher se montre par ailleurs moins gourmand en mémoire et plus économe en énergie.

Microsoft Launcher v6 est actuellement déployé sur les appareils disposant d’Android 7 et supérieur. Le mode sombre via les préférences système n’est, en revanche, accessible qu’à partir d’Android 8, précise MSPowerUser. Quelques problèmes subsistent enfin avec cette v6. Microsoft indique ainsi que les Sticky notes peuvent avoir du mal à se synchroniser après le passage à cette nouvelle version du Launcher. Dans la même veine, il sera dans certains cas nécessaire de réactiver manuellement l’affichage des notifications.