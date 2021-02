Xbox Wireless Headset : Microsoft dévoile son nouveau casque gaming et universel

Compatible smartphone, tablette, PC et Xbox, le nouveau casque audio de Microsoft est destiné aux consoles Xbox. Mais il se veut aussi universel.

Il avait déjà fait l’objet de rumeurs, et il est désormais officiel. Le Xbox Wireless Headset a été dévoilé par Microsoft. Il s’agit du premier casque officiel conçu pour les Xbox Series S et Xbox Series X, mais pas que, c’est justement tout l’intérêt de ce nouveau produit.

Un casque universel, à l’image de Xbox

Comme la nouvelle manette des Xbox Series, le casque Xbox Wireless Headset se veut universel. Il est donc évidemment compatible avec les consoles Xbox (Xbox One ou Xbox Series) grâce au protocole Xbox Wireless, mais aussi en Bluetooth pour être connecté sans-fil à un smartphone, une tablette ou un PC sous Windows 10. Et comme la manette Xbox, le casque pourra se connecter à deux appareils et passer facilement de l’un à l’autre. Point de dongle USB ici, tout se passera grâce aux connexions sans-fil intégrées à nos appareils.

Microsoft promet par ailleurs une autonomie de 15 heures maximum pour ce casque, avec une charge rapide permettant de récupérer 4 heures de batterie en seulement 30 minutes de charge. Comme toujours, la configuration du casque se fera par l’application Xbox Accessoires, qui se trouve sur les consoles Xbox ou sur le Microsoft Store de Windows 10. La firme promet d’ajouter de nouvelles fonctions au casque à l’avenir grâce à des mises à jour logicielles.

De l’audio 3D, pas sans rappeler la concurrence

Les équipes Microsoft annoncent évidemment avoir voulu miser sur la qualité audio et le confort pour ce nouveau produit. Avec le protocole Xbox Wireless, Microsoft dit avoir particulièrement travaillé sur la latence, pour qu’elle soit forcément la plus faible possible, ainsi que la compression, pour que le son soit le moins altéré possible. La firme de Redmond va jusqu’à parler de low latency lossless audio.

Par ailleurs, le Xbox Wireless Headset prend en charge Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone : X, les trois solutions audio spatialisées du marché qui permettront au casque de rendre un son 3D. Ce n’est évidemment pas sans rappeler le son 3D sur lequel a beaucoup insisté Sony lors de la présentation de la PS5, avec son casque Pulse 3D. S’il est resté plus discret sur le sujet, Microsoft avait également confirmé la gestion du son 3D sur Xbox Series S et X. Ce casque devrait logiquement proposer la meilleure expérience possible en la matière côté marque au X.

Surface Headphone est passé par là

Si l’on se penche sur le design du casque, il a également quelques arguments pour lui. On retrouve en particulier le même système de molettes que sur le Surface Headphones qui permet très facilement de régler le niveau du son d’un côté et la balance audio entre chat vocal et jeu de l’autre.

Le micro situé à l’avant est complètement intégré au casque pour disparaître, notamment en mobilité, ou sortir pour arriver non loin de la bouche pendant les sessions de chat vocal. Microsoft propose la réduction de bruit pour le microphone uniquement. Il sera capable de faire la différence entre votre voix et le son ambiant pour couper ce dernier et rendre un son clair à vos interlocuteurs. Le casque embarque enfin une fonction auto mute pour fermer le micro automatiquement si vous ne parlez pas. Cette fonction est désactivable.

Lancement en mars, précommande dès maintenant

Le nouveau casque Xbox Wireless est dès maintenant disponible en précommande pour 99,99 euros en France. Il sortira officiellement le 16 mars en France et dans la plupart des pays où les produits Xbox sont disponibles.