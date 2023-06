Le prix de l’édition limitée Starfield du casque sans fil Xbox est déjà en baisse

Lors de son dernier showcase, Microsoft a dévoilé une nouvelle bande-annonce de son prochain jeu phare : Starfield. Un titre développé par les studios de Bethesda et qui prend place dans un futur lointain où l'exploration de l'espace est au cœur du gameplay. À cette occasion, le géant américain a également dévoilé une manette et un casque en édition limitée et ce dernier peut actuellement être acheté pour moins cher, à 109,99 euros au lieu de 124,99 euros chez Rakuten.

En attendant les tests et les critiques, Starfield s’annonce comme étant le prochain phénomène Xbox au point où une manette et un casque sans fil en édition collector ont été produits. En ce moment, il est possible de mettre la main sur le casque sans fil Xbox édition Starfield pour 15 euros de moins grâce à un code promo.

Le Microsoft casque sans fil Xbox édition Starfield en bref

Un casque confortable au look collector

Compatible avec le Dolby Atmos et DTS Headphone:X

Une autonomie de 15 heures

Au lieu de 124,99 euros habituellement, le Microsoft casque sans fil Xbox édition Starfield est maintenant disponible en promotion à 109,99 euros chez Rakuten (via la boutique officielle de Micromania) grâce au code promo RAKUTEN15.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Microsoft Casque sans fil Xbox (2021). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Microsoft Casque sans fil Xbox (2021) au meilleur prix ?

Un casque pour vous accompagner lors de vos explorations spatiales

La seule différence entre cette édition limitée et un casque sans fil Xbox basique est le design. Alors que le modèle original est tout de noir vêtu, cette édition collector arbore un arceau blanc et rouge, de grandes oreillettes grises ainsi que des inscriptions sur l’arceau et les commandes tactiles faisant référence au jeu telles que « Property of Constellation ». Avec les oreillettes matelassées et l’arceau rembourré, vous ne devriez avoir aucun problème de confort, même lors des sessions gaming de longue durée.

En plus d’être confortable, ce casque gamer est endurant. Microsoft annonce une autonomie de 15 heures grâce à la batterie interne du casque et si la configuration de cette dernière n’a pas changé, le casque tiendra effectivement entre 14 et 15 heures comme nous avons déjà pu le mesurer lors du test de l’édition classique. La recharge se fait via un port USB-C et d’après le constructeur, 30 minutes suffisent à récupérer quatre heures d’autonomie.

Plongez dans l’espace avec Dolby Atmos

Pour le rendu sonore, ce casque est doté de deux transducteurs de 40 mm avec diaphragme en papier composite et aimant en néodyme. Si les performances par défaut ne vous conviennent pas, sachez que vous avez un égaliseur à disposition pour ramener un peu d’équilibre. Mais la valeur ajoutée réside ici dans la prise en charge du Dolby Atmos qui crée un son surround et vous immerge totalement dans le jeu. La spatialisation est vraiment réussie, mais sachez qu’il faut payer une licence pour pouvoir en profiter.

À ce prix, il est normal que le casque sans fil Xbox ne propose pas un système de réduction de bruit, mais on a tout de même une isolation passive grâce aux larges oreillettes qui s’avère être plutôt convaincante et renforce même l’immersion. Enfin, ce casque est équipé d’un micro sur perche déployable, que vous pourriez trouver court. Il n’empêche que la restitution des voix est de bonne qualité et que la fonction auto-mute est vraiment pratique. Le seul point sur lequel on peut chipoter est l’élimination des bruits de fond qui manque d’efficacité.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Microsoft casque sans fil Xbox (2021).

Afin de comparer le Microsoft casque sans fil Xbox édition Starfield avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques gamer pour Xbox du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).