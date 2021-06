Test du casque Astro A40 TR avec MixAmp Pro TR : le casque ultime ?

Introduction

Le casque filaire A40 TR d’Astro accompagné de son contrôleur MixAmp Pro TR représente le haut de gamme de la marque. Après quelques jours d’utilisation, il est temps de vous donner notre avis complet sur ce duo.

Ce n’est finalement pas un, mais bien deux produits que nous testons aujourd’hui. En effet, nous vous proposons le test complet du casque gamer Astro A40 TR et son contrôleur MixAmp Pro TR, vendus tout deux dans un pack au tarif plutôt élevé de 280 euros.

Pour aller plus loin

Casques PC : notre sélection des meilleurs casques micro du moment

Le casque A40 TR est un casque filaire avec des oreillettes ouvertes qui promettent une excellente restitution sonore. Il est ici accompagné du MixAmp Pro TR permettant de gérer le volume ainsi que les différentes connectiques et fonctions du casque. À noter que le modèle testé aujourd’hui est compatible PC et Xbox, mais qu’il existe également une déclinaison PlayStation.

Un casque confortable et modulable

Le casque Astro A40 TR est principalement construit en plastique. Malgré cela, il semble parfaitement robuste et devrait pouvoir accompagner les joueurs sur le long terme. L’arceau se compose d’une pièce supérieure en plastique, qui accueille une mousse couverte de tissu et qui reposera donc sur le sommet du crâne.

Deux tubes sont installés de part et d’autre de l’arceau et coulissent aux extrémités de ce dernier afin d’adapter la taille du casque à la morphologie de chaque utilisateur. Le système est plutôt bien réalisé, même si dans sa position la plus grande, le A40 TR ne conviendra que de façon très juste aux boites crâniennes les plus volumineuses.

Les deux oreillettes prennent donc place au bout de ces tubes qui autorisent un pivot à 90°, permettant de poser le casque autour du cou lorsqu’il n’est pas utilisé. Là encore, le plastique est de mise. Les oreillettes à conception ouverte sont recouvertes d’une petite plaque aimantée permettant la personnalisation du casque à l’aide de kits vendus par la marque.

Sous ces plaques, on retrouve une connectique jack, dédiée au microphone amovible, et ce, des deux côtés. L’utilisateur a donc pour une fois le choix en ce qui concerne l’emplacement du microphone. Ce dernier profite d’ailleurs d’une immense perche à mémoire de forme permettant de le placer correctement au niveau de la bouche.

Les deux oreillettes sont équipées d’une mousse couverte d’un tissu favorisant la respiration et qui évite la sensation de chaleur inhérente aux casques circum-auraux. À noter que la marque ne fournit pas de jeu de mousse supplémentaire qui aurait pu être bienvenu ici.

Il n’y a par contre pas de choix possible pour la connectique filaire du casque qui prend place à la base de l’oreillette gauche. Le câble en plastique d’une longueur très largement suffisante pour relier le casque au MixAmp est équipé d’un petit commutateur permettant de couper le micro facilement.

Une fois vissé sur la tête, le casque Atro A40 TR se montre très confortable, même s’il est malheureusement un peu trop petit pour les têtes les plus grosses. Il conviendra néanmoins aux porteurs de lunettes puisqu’il ne nous a pas posé de problème durant ces quelques semaines de test. La conception plastique de l’ensemble ne gêne en rien l’expérience et on profite donc d’un casque solide qui devrait durer dans le temps.

Un MixAmp Pro TR très complet

Pour accompagner le A40 TR, Astro propose un contrôleur faisant office de carte son externe. Ce dernier, entièrement en plastique, se montre assez imposant et dispose d’une connectique très bien fournie. Il permet de contrôler très simplement le casque et ses fonctionnalités et ce, peu importe le système auquel il est branché.

Sur la face supérieure, on retrouve deux gros potentiomètres dont le plus imposant servira logiquement à la gestion du volume du casque. Le second, situé sur la droite, permet de contrôler la fonction MixAmp qui sert à gérer la balance entre le son des jeux et celui des conversations audio. Pour ce faire, une fois le casque branché, deux sorties audio sont affichées sur Windows.

Le MixAmp étant compatible Dolby Atmos, il profite d’un bouton dédié permettant de basculer entre ce mode et la stéréo classique. Enfin, un dernier bouton, situé plus en avant, permet de basculer entre les différents égaliseurs qui auront été définis dans l’application Astro Command Center. Au rayon des bonnes idées, notons la présence d’une LED blanche sur chacun des potentiomètres qui passe en rouge lorsque le micro est coupé.

Le pilote permet donc la création de différents profils à l’aide d’un égaliseur plutôt complet dont quatre pourront être sauvegardés sur le MixAmp Pro TR. On profite également de quelques réglages pour le microphone intégré ainsi que pour la connectique « Stream » qui permet de diffuser tous les sons, microphone compris, vers votre logiciel de streaming préféré à l’aide d’une connectique jack.

Du côté de la connectique justement, Astro a été plutôt généreux. Le MixAmp pourra être raccordé en USB, mais également via une connectique optique. En plus de la sortie jack « Stream », le contrôleur dispose d’une entrée auxiliaire en jack 3,5 mm qui pourra être utilisée pour raccorder n’importe quelle source. Enfin, deux connecteurs spécifiques sont présents afin de pouvoir chainer plusieurs casques, dans le cadre d’un tournoi par exemple.

Le casque en lui-même vient se brancher sur un connecteur jack 3,5 mm situé à l’avant. Cela permet d’ailleurs d’utiliser le MixAmp Pro TR avec n’importe quel casque du marché. Astro propose d’ailleurs le contrôleur à la vente unitairement ce qui permettra aux joueurs de profiter de ses fonctionnalités avec leur casque préféré.

Pour les joueurs console, la connexion se fait à l’aide des deux connectiques du MixAmp. L’entrée optique sera dédiée au son en provenance des jeux et la partie USB servira pour la partie communication et micro. Sur les deux modèles, un commutateur est présent à l’arrière du boitier pour choisir entre le mode PC et le mode PS4/Xbox. À noter que toute la connectique nécessaire est fournie dans la boite.

Une partie sonore maitrisée

Maintenant que nous avons fait les présentations et abordé toutes les fonctionnalités du casque et de son contrôleur, il est temps de nous attarder sur ses performances sonores. Le casque A40 TR est équipé de transducteurs dynamiques de 40 mm avec une conception ouverte, plutôt rare sur ce segment.

De ce fait, les transducteurs peuvent pleinement s’exprimer et on profite d’une scène sonore très large en mode stéréo. Cette particularité est suffisamment rare pour être saluée et permettra aux amateurs de musique de pleinement apprécier leurs morceaux préférés. D’autant que le casque offre au global des performances plus que convaincantes !

En effet, l’Astro A40, en configuration stéréo (et avec un égaliseur plat) offre une excellente restitution sonore qui se montre très équilibrée et très bien définie. Les basses sont présentes sans pour autant étouffer le reste du spectre sonore et c’est un réel plaisir d’écouter de la musique avec le casque. Notez toutefois qu’avec sa conception ouverte, tout le monde entendra ce que vous écoutez si les personnes se trouvent dans la même pièce.

En jeu, l’expérience est là aussi convaincante avec une restitution précise qui permet de bien s’immerger dans les ambiances sonores. La bonne stéréophonie et la largeur de la scène sonore offrent là encore une bonne immersion et permettent une localisation précise de la provenance des sons, qui sera appréciée par les amateurs de jeu de tir notamment.

Nous ne nous étendrons pas sur la spatialisation virtuelle Dolby Atmos qui, comme souvent, n’apporte pas grand-chose à l’expérience. Si cette dernière étend de façon efficace la scène sonore, le rendu perd malheureusement en réalisme et on a tendance à préférer une utilisation purement stéréo du casque.

Enfin, le microphone intégré délivre d’excellentes performances avec une réduction de bruit efficace qui évitera à nos camarades de jeu de subir les sons environnants. Comme toujours, nous vous proposons un petit extrait sonore pour vous donner une idée du rendu réel du microphone et ainsi vous faire votre propre avis.

Prix et disponibilité du casque Astro A40 TR + MixAmp Pro TR

Le pack Astro A40 TR + MixAmp Pro TR est disponible en version Xbox + PC et en version PlayStation + PC au prix conseillé de 279 euros.

Le casque est également proposé seul pour un tarif d’environ 170 euros et si seul le MixAmp Pro vous intéresse, il est quant à lui disponible pour environ 140 euros, en version Xbox + PC et en version PlayStation + PC.