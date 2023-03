Microsoft baisse aujourd’hui le prix de son casque sans fil officiel pour la Xbox

En concevant son casque gaming, Microsoft a plutôt travaillé sur l’ergonomie et a cherché les bons compromis pour le proposer à un tarif abordable. Aujourd’hui, il l’est davantage en passant de 99,99 euros à 82,99 euros seulement.

Pour accompagner ses deux consoles next-gen, les Xbox Series S et Xbox Series X, Microsoft propose son casque gaming. À la fois confortable et simple à utiliser, il offre une bonne expérience au global pour jouer sur console, ou autre. Déjà abordable en comparaison de la concurrence, il est aujourd’hui encore moins cher grâce à une remise immédiate de près de 20 %.

Les points à retenir sur le casque sans fil Xbox

Un casque très confortable

La double connexion Bluetooth et Xbox Wireless

Une autonomie solide

Commercialisé à 99,99 euros à sa sortie, le casque sans fil Xbox (2021) est actuellement en promotion à 82,99 euros sur le site de Microsoft. On le trouve au même prix sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Microsoft Casque sans fil Xbox (2021). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Microsoft Casque sans fil Xbox (2021) au meilleur prix ?

Le confort avant tout

Esthétiquement, le casque gamer de Microsoft reprend la palette de couleurs qui caractérise la Xbox depuis sa création. Le casque est donc recouvert d’un plastique noir mat et d’un liseré vert discret autour des écouteurs. Il se veut avant tout confortable. Il s’agit d’un casque circum-aural, dont chaque côté englobe complètement l’oreille, avec un arceau également recouvert d’une mousse avec effet cuir. Notez aussi que ce format permet aussi de bénéficier d’une isolation passive très efficace pour ne pas être trop parasité par les sons extérieurs.

Avec une telle conception, le casque Xbox peut être porté plusieurs heures d’affilée sans ressentir de grosses pressions sur le crâne ou sur les côtés de la tête, et se fait vite oublier. Pour l’appareillé, rien de plus simple : il suffit de l’allumer et d’appuyer sur le bouton en façade de la Xbox pour entamer la synchronisation, sans devoir connecter un dongle USB sur la console. Il pourra ensuite fonctionner durant une longue durée, puisque la marque annonce pas moins de 15 heures d’autonomie, ce qui est un très bon point. Une promesse tenue, car lors de notre test, le casque a tenu entre 14 heures et 15 heures. La recharge se fera quant à elle via l’USB-C.

Un casque très intelligent

Sa grande force est bien son ergonomie, mais propose également certaines fonctionnalités intelligentes qui simplifient son utilisation. Microsoft intègre sur son casque une molette au niveau de l’oreillette pour régler facilement le son en un seul geste. Autre fonction appréciable : la double connexion Bluetooth et Xbox Wireless. Elle permet de se connecter aux deux sources en même temps pour écouter le son de son jeu, et être connecté en Bluetooth à son smartphone pour utiliser Discord et parler avec ses amis par exemple.

D’ailleurs, pour communiquer, le casque dispose d’un micro qui offre une plutôt bonne qualité sonore. La voix est intelligible, même si nos interlocuteurs pourront entendre les bruits environnants lorsqu’on parle. En revanche, l’auto-mute permettra de couper automatiquement le micro lorsqu’on ne parle pas, limitant ainsi les sons parasites pendant une partie à plusieurs. Quant à la partie audio, le casque aura tendance à davantage pousser les basses, mais un égaliseur sera présent pour régler et équilibrer le tout. Notez par ailleurs que l’appareil est compatible avec un mode de spécialisation et de rendu 3D de l’audio via Dolby Atmos : une version d’essai de 6 mois est offerte pour en profiter.

Pour en savoir plus : retrouvez notre test du casque sans fil Xbox de Microsoft.

Un bon casque audio gamer vous sera indispensable si vous jouez régulièrement. Pour trouver celui qui vous convient le mieux, voici notre sélection des meilleurs casques gamer du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.