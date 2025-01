Micromania veut écouler son stock de casques Xbox aux couleurs de Starfield en réduisant un peu son prix

Starfield est une exclusivité Xbox qui fait vivre au joueur une aventure intergalactique où se mêlent exploration spatiale, intrigues politiques et combats armés. Pour fêter la sortie, Microsoft a sorti une édition limitée de son casque Xbox sans-fil aux couleurs du jeu, que vous retrouvez à 104,99 euros chez Micromania-Zing.

Lorsque la Xbox Series X est sortie en novembre 2020, Microsoft l’a bien entendu accompagnée des accessoires qui vont avec. Parmi eux, un casque sans-fil, sorti en mars 2021, qui permet de jouer et discuter avec vos amis en ligne, mais aussi de profiter d’un son spatial 3D et même du Dolby Atmos si vous décidez de vous procurer la licence définitive qui est facturée 18 euros. Vous retrouvez ici ce même casque aux couleurs de Constellation, une des organisations présentes dans le monde de Starfield. Un produit collector qui, grâce aux Soldes chez Micromania-Zing, est disponible avec 20 euros de réduction.

Les points forts du casque sans-fil Xbox Starfield

Son look épuré, un peu rétrofuturiste, blanc avec une mousse rouge

Le cadran rotatif de l’oreillette permet d’accéder facilement aux réglages du volume

La double connexion Bluetooth et Xbox Wireless fonctionne très bien

Le casque Xbox sans-fil aux couleurs de Starfield coûte normalement 124,99 euros, mais aujourd’hui, vous le retrouvez à seulement 104,99 euros.

Une qualité audio et de chat de haute volée

Cette version Starfield du casque officiel Xbox est un skin appliqué sur le modèle standard. Donc sous la belle apparence blanche aux couleurs de Constellation, avec les finitions cuivrées au niveau du micro rétractable et entre l’oreillette et les coussinets et la mousse de l’arceau rouge, vous avez le casque Xbox classique qui est une sacrée référence, notée 8/10 chez nous.

Le casque se connecte instantanément à votre Xbox Series, X ou S, avec la connexion Xbox Wireless. Comme il s’agit d’un produit Microsoft, vous pouvez aussi le connecter à votre PC sous Windows, en utilisant le Bluetooth. Une double connexion plaisante et facile d’accès, avec un dongle USB pour le Xbox Wireless, qui permet de multiplier les plateformes de jeu tout en bénéficiant d’une qualité audio solide.

Une option payante pour le Dolby Atmos

Aussi confortable et pratique soit-il, le casque Xbox souffre quand même de quelques petits soucis. Le micro, techniquement, fonctionne très bien : votre voix est intelligible, il se coupe tout seul lorsque vous ne parlez pas et il y a une option pour réduire les bruits de votre environnement, même si elle n’est pas des plus convaincantes. Tout comme la taille du micro, peut-être un peu courte et qui a du mal à se retrouver à côté de votre bouche.

Pour le casque et l’audio, Microsoft a mis l’accent sur les basses, ce qui fonctionne bien notamment dans les jeux d’action. N’hésitez pas à faire un tour sur l’égaliseur du casque pour un peu mieux équilibrer les mediums et les aigus, en retrait de base. Il est compatible avec Windows Sonic, pour une bonne spatialisation 3D sur les titres compatibles. Mais pour profiter du son Dolby Atmos, il faudra repasser en caisse, et c’est un peu dommage. Heureusement, il se rattrape sur l’autonomie avec 15h d’utilisation grâce à une seule charge. Il se branche en USB-C et reste utilisable dans ces conditions. Par contre, il est dépourvu de port jack 3,5 mm.

Vous pouvez en apprendre plus sur le casque Xbox officiel en parcourant les quelques lignes qui composent notre test.

Autrement, sachez qu’il existe d’autres casques compatibles avec la Xbox Series, dont vous pouvez retrouver une sélection triée sur le volet dans notre guide d’achat.

