Le casque sans fil officiel de la Xbox est en promotion : près de 30 % de réduction

Quelque temps après avoir annoncé en grande pompe ses nouvelles consoles next-gen, Microsoft a lancé des accessoires, dont un casque sans fil : le Xbox Wireless Headset. Il est en promotion actuellement sur Rakuten et le prix initial de 99,99 euros descend à 72,99 euros avec un code promo.

Pour le Xbox Wireless Headset, Microsoft n’a pas cherché à développer le meilleur casque gaming possible. La firme Redmond a plutôt travaillé sur l’ergonomie et a cherché les bons compromis, pour ainsi le proposer à un tarif abordable. Le casque officiel de la Xbox est d’ailleurs encore moins aujourd’hui grâce à 27 % de réduction.

Les Xbox Wireless Headset, c’est quoi ?

Ecosystème Xbox

Confortable et ergonomique

Compatible iOS, Android et Windows

Au lieu de 99,99 euros habituellement, le Xbox Wireless Headset est maintenant disponible en promotion à 72,99 euros chez Rakuten avec le code promo RAKUTEN10.

Un casque sans fil léger et confortable

Pour le Xbox Wireless Headset, Microsoft a choisi le format circum-aural. Ainsi, chaque côté couvre intégralement les oreilles de l’utilisateur sans y exercer la moindre pression. Bien qu’en l’absence de suppression de bruit active, son design suffit d’isoler passivement les bruits. C’est malin de la part de l’éditeur, pour mieux s’immerger lors de ses sessions, le joueur a besoin d’être isolé.

Conçu pour être porté pendant de longues sessions, le casque gaming du géant américain est léger. Il ne pèse que 312 grammes. Les écouteurs sont couverts de mousse de qualité. C’est aussi le cas de l’arceau au niveau du crâne. Tout cela concourt au confort à l’usage. Le micro rabattable fait bien le travail pour le chat vocal.

Son 3D et Dolby Atmos

Pour favoriser l’immersion pendant les sessions, la qualité sonore est essentielle. À ce propos, avec le Xbox Wireless Headset, Microsoft offre la licence Dolby Atmos pour les six premiers mois. Ce casque gaming s’en sort avec les honneurs sur les contenus optimisés Dolby Atmos en délivrant un rendu sonore spatial précis. Sa fameuse double connexion, Xbox et Bluetooth, fait aussi la différence.

En plus d’être multiplateforme, plus précisément compatible iOS, Android et Windows, le casque est aussi cross-play. Ainsi, vous pouvez échanger d’un support à un autre : Xbox bien sur, PlayStation, PC ou Switch. Si cette option vous intéresse, l’utilisation de Discord est conseillée. Microsoft annonce enfin une autonomie de 15 heures pour le Xbox Wireless Headset. La recharge se fait via un port USB-C, ce qui promet de recharger plus rapidement.

Les alternatives au Xbox Wireless Headset

