Microsoft ajoute des onglets verticaux à Edge, en plus d’un démarrage rapide

Vous aimez Edge ? En mars, vous risquez de l'aimer encore plus. Le navigateur de Microsoft fait le plein de nouveautés en embarquant désormais des onglets verticaux, en plus d'un mode de démarrage encore plus rapide...

Edge continue de s’améliorer. Dans une note de blog publiée le 4 mars, Microsoft a annoncé que son navigateur profitera un peu plus tard en mars de nouveautés plutôt intéressantes. Parmi elles, un nouveau système d’onglets verticaux, un démarrage nettement plus rapide, mais aussi une expérience de recherche modernisée sur Bing, le moteur de recherche attitré du géant de Redmond.

Si les onglets verticaux étaient accessibles aux membres du programme Insiders depuis un moment maintenant, les autres nouveautés promises pour Edge et Bing en mars n’avaient pas été évoquées auparavant. Sans bouleverser les habitudes des utilisateurs, elles permettent de faire du navigateur de Microsoft une alternative toujours plus pertinente à son grand rival : Google Chrome, basé lui aussi sur Chromium.

Edge s’améliore, mais Bing aussi

L’ensemble des utilisateurs d’Edge vont enfin pouvoir profiter des onglets verticaux testés depuis plusieurs semaines. Une fois activés, ces derniers s’empilent les uns au-dessus des autres dans un volet positionné sur la gauche de la fenêtre de navigation. La chose se fait par contre en remplacement des onglets ajoutés au-dessus de la barre d’adresse et permettra bientôt d’afficher plus d’informations. Microsoft teste en effet le redimensionnement de cet onglet dans Edge Canary, mais cette fonctionnalité n’est pas encore prête à être déployée à grande échelle.

Edge va aussi profiter d’un démarrage beaucoup plus rapide. Microsoft explique qu’après un redémarrage du PC (et donc une fermeture complète du navigateur), Edge pourra se lancer 29 à 41% plus vite en fonction des configurations. Une nouveauté appréciable, mais surtout visible lors du démarrage initial.

Enfin, Microsoft a annoncé quelques remaniements intéressants pour l’expérience de recherche sur Bing. L’objectif de la firme est de permettre à son moteur de recherche d’afficher plus d’informations sans que l’utilisateur ait nécessairement besoin de cliquer sur un contenu ou un lien en particulier. Pour ce faire, Microsoft table sur un système de cartes plus poussé. Comme l’indique Windows Central, pour une recherche de recette par exemple, Bing affichera la liste des ingrédients ou encore des aliments de substitution. Pour accéder à ces informations, un simple survol de la souris sur une carte suffira.