Windows 10 : la prochaine version taillerait dans le gras pour aller à l’essentiel

Microsoft aimerait se séparer de nombreuses fonctions non utilisées sur Windows pour se recentrer.

Lors de son lancement, Windows 10 était pour Microsoft une excellente nouvelle base sur laquelle l’éditeur allait pouvoir proposer des mises à jour à long terme.

Au fil des ans, le système a connu plusieurs mises à jour majeures qui ont ajouté bon nombre de nouveautés, avec parfois un Microsoft qui cherchait un peu le « next big thing » qui allait buzzer.

On se souvient notamment de l’ajout de Paint 3D lors de la Creators Update, et des investissements de Microsoft dans la « réalité mixte ». Autant d’ajouts qui, en s’accumulant, ont pu rendre Windows 10 un peu trop riche, pour ne pas dire lourd.

Revenir à l’essentiel

Pour la mise à jour majeure prévue à la fin de l’année et surnommée Sun Valley, Microsoft travaillerait à simplifier Windows 10. Cette mise à jour doit notamment proposer une belle refonte de l’interface, mais aussi beaucoup de changements pour rendre le système plus moderne et pratique à utiliser.

Cela passera aussi par un petit nettoyage de la part des développeurs concernant des fonctions rarement utilisées. Ainsi Paint 3D et les autres programmes liés seront désinstallés par défaut et deviendront optionnels.

On avait déjà remarqué la disparition du dossier Objets 3D sur les dernières versions Insider, et la tendance devrait se confirmer dans les mois à venir.

Celles et ceux qui ont besoin de ce dossier ou de ces fonctions pourront toujours les retrouver en activant certaines options, mais pour l’essentiel du public, qui n’en a pas besoin, tout cela va disparaitre.

Le site WindowsLatest mentionne également la disparition prochaine du « Math Input Panel » qui permettait d’insérer plus facilement des équations ou des formules mathématiques dans les documents.

Cortana devrait survivre au nettoyage

WindowsLatest indique également que des services de Microsoft devraient tout de même survivre à ce grand nettoyage. Notamment l’assistante Cortana qui n’a jamais rencontré un vif succès auprès du grand public.

Cortana a beaucoup évolué depuis les débuts de Windows 10, et l’assistante est désormais assez déconnectée du système. C’est le moteur de recherche Bing qui l’a remplacé dans la barre des tâches.