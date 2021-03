Discord + Microsoft : le rachat avance et pourrait avoir lieu dès avril

D'après le Wall Street Journal, Microsoft serait dans les dernières étapes du rachat de Discord. L'annonce pourrait avoir lieu en avril.

C’est la désormais troisième source journalistique à nous annoncer un rachat potentiel de Discord en quelques jours. Le site VentureBeat a en effet dévoilé dans la nuit du 22 au 23 mars que Discord avait reçu plusieurs propositions de rachats, dont l’une d’elles à plus de 10 milliards de dollars. Le réputé Bloomberg enchainait alors de son propre article pour révéler que le candidat en question n’était autre que Microsoft, qui multiplie les acquisitions depuis plusieurs mois, en particulier dans le gaming.

Maintenant, c’est le Wall Street Journal qui appuie encore cette affaire de ses propres sources, et nous en dit plus sur l’accord qui pourrait être signé très bientôt entre Discord et Microsoft.

Un rachat pour 140 millions d’utilisateurs mensuels

Le site indique que Microsoft est bel et bien dans des discussions avancées avec Discord en vue d’un rachat à plus de 10 milliards de dollars. Pour Microsoft le but est de reprendre du poids sur le marché des consommateurs et particuliers que la firme a quelque peu délaissés avec la fermeture de Mixer, Groove Music et Windows Phone. En rachetant Discord, Microsoft récupérerait ainsi 140 millions d’utilisateurs mensuels. La firme aurait auparavant tenté de racheter Pinterest et s’était annoncée comme candidat pour une acquisition de TikTok.

Le rachat pourrait être acté dès le mois prochain, c’est-à-dire en avril 2021, si les discussions entre les deux entreprises ne tombent pas à l’eau. Il faut en effet se rappeler que Discord hésitait entre un rachat pur et simple et une arrivée en bourse. La start-up pourrait donc encore faire marche arrière.

On apprend également que la négociation entre Microsoft et Discord serait exclusive, ce qui signifie que Discord n’est plus en négociation avec d’autres racheteurs potentiels. Amazon et Epic Games avaient notamment été mentionnés comme candidats.