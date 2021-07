Motorola Edge 20 : son capteur 108 MP et son écran 120 Hz apparaissent en rendu 3D

Le site indien PriceBaba, en partenariat avec OnLeaks, a publié les caractéristiques ainsi que des rendus 3D du prochain smartphone haut de gamme de Motorola.

L’an dernier, Motorola renouvelait profondément son segment haut de gamme en présentant deux nouveaux smartphones, les Motorola Edge et Motorola Edge+. Il semble que la firme américaine, rachetée en 2014 par Lenovo, continue sur cette lancée pour son premier smartphone haut de gamme.

Le site PriceBaba, en partenariat avec le leaker français OnLeaks, a en effet publié ce vendredi plusieurs rendus 3D du prochain téléphone de la marque, baptisé Motorola Edge 20. De quoi permettre de découvrir le smartphone en image sous plusieurs angles, mais également dans une vidéo de rendu 3D. On peut ainsi découvrir un module photo composé de trois appareils photo, un écran de 6,7 pouces aux bords plats et avec des bordures plutôt notables, un appareil photo selfie logé dans un poinçon positionné en haut, au centre de l’écran, et un lecteur d’empreintes digitales sur la tranche faisant également office de bouton de mise en veille.

Un écran 120 Hz et un appareil photo de 108 mégapixels

Le site PriceBaba a également publié les caractéristiques attendues du smartphone. Selon le site indien, le Motorola Edge 20 serait ainsi équipé d’un écran de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone embarquerait une batterie de 4000 mAh et le module photo arrière serait constitué de trois appareils : un principal de 108 mégapixels, un second de 16 mégapixels et un dernier de 8 mégapixels. On ignore cependant quel rôle sera alloué à chacun des deux capteurs secondaires.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Comme c’était déjà le cas sur le Motorola Edge de l’an dernier, le Motorola Edge 20 ne devrait pas être doté de la puce la plus haut de gamme de Qualcomm, mais d’un Snapdragon 778G. Ce processeur serait accoudé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage selon les versions.

Le Motorola Edge 20 // Source : OnLeaks et PriceBaba Le Motorola Edge 20 // Source : OnLeaks et PriceBaba Le Motorola Edge 20 // Source : OnLeaks et PriceBaba Le Motorola Edge 20 // Source : OnLeaks et PriceBaba

Pour l’heure, on ignore encore quand Motorola compte présenter officiellement son Motorola Edge 20. L’an dernier, les Motorola Edge et Edge+ avaient été présentés officiellement en avril. Gageons que la publication de rendus 3D signifie que le smartphone est désormais entré en production et que sa présentation officielle ne se fera pas trop attendre.