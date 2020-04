Motorola Edge et Edge+ officialisés : le grand retour sur le premium

Motorola vient d'annoncer les Motorola Edge et Edge+, deux smartphones qui viennent s'attaquer au segment du haut de gamme, abandonné par la marque depuis de nombreux années. Retour réussi ?

Il était une époque où Motorola était un incontournable du marché de la téléphonie, aux côtés de Nokia. Le tournant des smartphones n’a cependant pas été abordé avec le plus grand des succès et la marque a tenté plusieurs fois de se démarquer sans jamais retrouver sa gloire d’antan. Plusieurs rachats plus tard — Motorola appartient désormais à Lenovo –, le fabricant tente à nouveau de se frayer une place sur le haut de gamme avec les Motorola Edge et Edge+.

Sur le papier : du haut de gamme

Sur le papier, le Motorola Edge+ n’a pas grand-chose à envier aux meilleurs smartphones du marché. On retrouve à son bord un SoC Qualcomm Snapdragon 865, 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.0, mais aussi les derniers standards de connectivité, comme le WiFi 6 et la 5G (NSA et SA). Le tout tourne bien sûr sous Android 10 et arbore un design aux bordures très fines grâce notamment à l’écran incurvé sur les côtés et la caméra frontale contenue dans une discrète bulle dans le coin supérieur gauche.

Parmi les points les plus importants sur un téléphone moderne, l’écran n’est pas en reste. Le Motorola Edge+ affiche une grande diagonale de 6,7 pouces en Full HD+ sur une dalle OLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un capteur d’empreintes caché en dessous.

C’est sur la batterie que Motorola souhaite particulièrement se démarquer. On le sait, c’est là un critère important pour la marque, mais aussi pour grand nombre d’utilisateurs, c’est pourquoi on retrouve à bord du Edge+ un énorme accumulateur de 5000 mAh promettant deux jours complets d’utilisation. La charge rapide en revanche ne monte qu’à 18 W en filaire et 15 W sans fil, mais le système de charge inversée initiée par Huawei sur le Mate 20 Pro est également de la partie.

En photo, l’Edge+ n’est pas à la traîne non plus avec un triple capteur avec un grand-angle de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 16 Mpx et un téléphoto de 8 Mpx, deux d’entre eux — le principal et le zoom — étant stabilisés optiquement et électroniquement, en photo comme en vidéo. Il peut d’ailleurs filmer jusqu’en 6K.

Tout sur les bords

Le Motorola Edge pour sa part est un peu moins évolué. Il embarque un SoC Snapdragon 765, une batterie de 4500 mAh et un capteur principal de 64 Mpx « seulement ». Il profite pour autant de la même diagonale de 6,7 pouces avec ses bordures incurvées.

Et pour cause, les bordures ne sont pas qu’esthétiques. Motorola a ajouté des fonctions logicielles à partir de glissements de doigt sur les bords de l’écran. On peut ainsi facilement accéder à ses notifications, à son tiroir d’applications, ou à des raccourcis.

Ces bordures s’illuminent également pour signaler l’arrivée d’un appel ou d’une notification même lorsque le smartphone est retourné, ainsi que le niveau de batterie lorsqu’il est en charge.

Un prix qui dépasse les bords des 1000 euros

Toutes ces technologies ont un prix. Le Motorola Edge+ sera disponible à partir du mois de mai en Europe au prix de 1199 euros, ce qui va le positionner directement face à Samsung, Huawei et Apple parmi les plus onéreux, en espérant que la qualité, notamment en photo, soit de mise.

Le Motorola Edge est quant à lui un meilleur rapport qualité/prix avec un prix de 599 euros, également au mois de mai.