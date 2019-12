Victime de son succès, le Motorola Razr a dû être (un peu) retardé

Le Motorola Razr devait rentrer en précommande le 26 décembre pour une sortie le 9 janvier aux États-Unis. Cependant, l'appareil a reçu tellement de précommandes que le constructeur est obligé de repousser légèrement sa sortie.

Les smartphones pliables n’ont pas forcément été aussi important qu’annoncé lors de l’année 2019. Cependant, la deuxième vague commence à s’organiser, plus prometteuse.

À ce titre, on a pu prendre en main le Motorola Razr, premier smartphone pliable de la marque qui en profite pour faire revenir sur le devant de la scène les clapets. La formule gagnante ? Les premières nouvelles sont encourageantes.

En effet, Motorola a annoncé aux consommateurs américains devoir être contraint de repousser la sortie du téléphone. Mauvaise nouvelle ? Pas exactement, puisque cela est dû au fait que la marque n’avait pas anticipé un tel succès, et doit donc faire patienter encore un peu ses clients le temps que sa production rattrape la demande.

Voici ce qu’elle a déclaré pour The Verge : « Depuis son annonce en novembre, le nouveau Motorola Razr a reçu un enthousiasme et un intérêt sans précédent des consommateurs. La demande a été forte, et a eu pour résultat de rapidement supplanter nos prédictions de stocks. Motorola a donc décidé d’ajuster les pré-ventes du Razr et sa fenêtre de sortie pour mieux répondre à leur attente. Nous travaillons pour déterminer la quantité appropriée et le bon planning pour assurer que plus de consommateurs auront accès au Razr à son lancement. Nous n’anticipons pas un changement dramatique par rapport à notre premier planning ».

Le délai ne sera pas énorme, mais permettra simplement à Motorola de mieux gérer la sortie du smartphone. Voilà qui est compréhensible, d’autant que nous sommes toujours en manque d’un smartphone pliable dont le lancement se fait sans la moindre secousse, n’est-ce pas Galaxy Gold ?

Reculer pour mieux sauter, une stratégie qui ne choquera personne.