Moto G Fast et Moto E : Motorola lance deux nouveaux smartphones à moins de 200 dollars

Motorola a dévoilé deux nouveaux smartphones lancés à un prix particulièrement accessible, les Moto G Fast et Moto E. Deux smartphones d'entrée de gamme proposés respectivement à 200 et 150 dollars.

Après avoir présenté un nouveau Moto G Pro il y a quelques jours, Motorola continue le renouvellement de son entrée et de son milieu de gamme. La marque américaine a en effet dévoilé ce vendredi deux nouveaux modèles lancés à moins de 200 dollars, les Moto G Fast et Moto E.

Le Motorola Moto G Fast reprend sur le papier les principales caractéristiques de la gamme Moto G, à savoir un design alléchant proposé sur un modèle à un prix accessible. On va ainsi retrouver un smartphone avec un écran poinçonné dans son angle supérieur gauche. Au dos, le Moto G Fast profite d’un lecteur d’empreintes digitales intégré directement dans le logo M de Motorola. Il profite également d’un module avec trois appareils photo :

Appareil principal de 16 mégapixels (f/1,7)

Appareil ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2)

Appareil pour le mode macro de 2 mégapixels (f/2,2)

Pour les autres caractéristiques, le smartphone embarque une puce Snapdragon 665 adossée à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, extensible par carte microSD. Pour la batterie, c’est un accumulateur de 4000 mAh qui a été choisi par Motorola afin d’assurer jusqu’à deux jours d’autonomie selon le constructeur. Enfin, l’écran LCD affiche une diagonale de 6,4 pouces, mais une définition seulement HD+ qui se cantonne donc au 720p en 1560 x 720 pixels, soit une densité de 268 pixels par pouce.

Un Motorola Moto E lancé à 150 dollars

De son côté, le nouveau Moto E se veut encore plus entrée de gamme en intégrant une puce Snapdragon 632 avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Il arbore cette fois un écran de 6,2 pouces avec une définition de 1520 x 720 pixels, une batterie de 3550 mAh et toujours un lecteur d’empreintes au dos. Du côté du module photo, on ne va retrouver cette fois que deux appareils au dos :

Appareil principal de 13 mégapixels (f/2,0)

Capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,2)

En façade, le Moto E n’a pas un écran poinçonné, mais une fine encoche en forme de goutte d’eau, intégrant cette fois un appareil photo de 5 mégapixels (f/2,0) pour les selfies.

Le principal intérêt de ces deux nouveaux téléphones de Motorola réside cependant dans leur prix. En effet, le Moto G Fast sera lancé le 12 juin prochain aux États-Unis au prix de 199,99 dollars, soit 177 euros HT. De son côté, le Moto E sera disponible à la même date au prix de 149,99 dollars, soit 132 euros HT. Pour l’heure, on ignore encore si Motorola compte commercialiser ces deux nouveaux smartphones en France.