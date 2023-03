VTT électrique : Moustache dégaine deux Rolls-Royce hallucinantes en édition limitée

Disponibles en édition limitée – 250 exemplaires chacun –, les Moustache Samedi 29 Trail LTD et Samedi 29 Game LTD représentent l’offre la plus aboutie de leur gamme respective. Pour l’occasion, ces deux VTT électriques (VTTAE) embarquent le fameux moteur Bosch Performance Line CX Race Limited Edition

Le constructeur français Moustache a dévoilé une nouvelle version de ses VTT électriques (VTTAE) Samedi 29 Trail et 29 Game, la LTD, disponibles en édition limitée à hauteur de 250 exemplaires par modèle. Avant de rentrer dans les détails techniques de ses deux bijoux, tâchons d’expliquer les quelques différences de la gamme Trail et Game.

Le Samedi 29 Game est davantage destiné à l’enduro, soit aux typologies de terrain descendant, avec une position axée vers l’arrière du vélo. Il nécessite aussi plus d’engagement dans le pilotage, lorsque le Trail opte pour une position légèrement plus redressée de par sa géométrie.

Le meilleur moteur de Bosch

Pour Moustache, sa gamme Trail s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux professionnels. Le fait est que chacune d’elle accueille désormais une version LTD encore plus performante, et dont la principale particularité n’est autre que le moteur Bosch Performance Line CX Race Limited Edition – qui a été introduit pour rappel en septembre 2022.

D’un poids de 2,75 kg, soit la plus légère de la gamme, cette motorisation a été conçue aux côtés d’athlètes professionnels. Si son couple de 85 Nm est le même qu’un Performance Line CX, son niveau d’assistance va de son côté encore plus loin, à hauteur de 400 % (contre 340 % pour le Line CX). En clair, l’assistance maximale est tout bonnement plus élevée.

Source : Moustache Source : Moustache Source : Moustache

Ce moteur est taillé pour les parcours ultra-sportifs, avec des passages techniques difficiles, des sections de montée ardue et des descentes exigeantes. Son temps de réaction est par ailleurs plus court : l’accélération est donc plus rapide et plus forte. Bref, c’est en quelque sorte la Rolls des moteurs Bosch, qui a toute sa place sur des VTTAE ultra haut de gamme, moins sur des vélos branchés urbains.

Le Performance CX Race LTD profite de quelques fonctions supplémentaires, comme l’assistance à la marche intelligente avec aide anti-recul, que l’on nomme Hill Hold. L’Extended Boost génère une poussée encore plus longue comparée au mode eMTB, afin de faciliter le franchissement d’obstacles.

Des fourches au top

Le Samedi 29 Trail LTD s’équipe de son côté d’une tige de selle télescopique Fox Transfer en finition Kashima, dont le débattement varie entre 125 et 200 mm selon la taille du cadre (S, M, L et XL). Nous l’avons essayé dans le cadre d’un événement presse Moustache, pour un résultat tout bonnement excellent.

Le cintre de 760 mm monte lui aussi en gamme grâce à un matériau réputé pour sa légèreté, le carbone. Il faut aussi compter sur une fourche suspendue ultra haut de gamme, la Fox Float 36 Factory et ses 150 mm de débattement au comportement exceptionnel – nous l’avons aussi testé pour nous permettre d’être aussi dithyrambique.

Source : Moustache Source : Moustache Source : Moustache

Les freins à disque hydrauliques Shimano XT à 4 pistons – disque de 203 mm – offrent un freinage à la fois progressif, mordant et efficace. Moustache se permet même de numéroter chaque modèle via une plaque placée sur le cintre.

La transmission Shimano XTR à 12 vitesses apporte une très large amplitude pour jouer avec le braquet et le niveau de résistance sous les pédales, le tout couplé à des pneus Maxxis Assegai Max Terra de 29 pouces dont l’adhérence permet littéralement de rester collé au sol. C’est assez impressionnant.

Un prix qui frôle les 10 000 euros

Le Samedi 29 Game partage quant à lui quelques composants communs, comme la tige de selle télescopique et les freins à disque hydrauliques. Le cintre Moustache en carbone est en revanche un poil plus large, 780 mm, lorsque la fourche suspendue monte elle aussi en gamme : une Fox Float 38 Factory avec 170 mm de débattement.

Les deux modèles s’appuient aussi sur la batterie Bosch la plus généreuse du catalogue, dotée d’une capacité de 750 Wh. Pour l’instant, nous ne connaissons que le prix du Samedi 29 Trail LTD, 9899 euros au total. En cas d’achat, un short, un maillot manches courtes ou manches longues, des gants et des chaussettes assortis à la couleur du vélo vous seront remis.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.