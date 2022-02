Netatmo rend l’installation de sa sonnette vidéo encore plus facile

Pour faciliter l’adoption de ses solutions, Netatmo sait qu’il doit en simplifier l’installation. C’est désormais le cas avec deux nouvelles options pour sa Sonnette Vidéo Intelligente grâce à deux adaptateurs.

Nombreux sont ceux qui rêvent d’avoir une sonnette vidéo pour savoir qui vient sonner à leur porte, même en leur absence. Les solutions sont désormais nombreuses entre la Google Nest Doorbell, la Ring Video Doorbell ou encore les modèles Arlo Essential Wire Free Video Doorball et autres sonnettes Netatmo ou Wemo, la nouvelle venue de Belkin.

Cependant, elles ne sont pas toujours simples à installer en remplacement notamment de la solution existante. Car la principale peur est de pouvoir certes communiquer quand on est loin de chez soi via son smartphone, mais de ne plus entendre tout bêtement quelqu’un qui sonnerait à sa porte alors qu’on se trouve à son domicile.

La solution sans batterie si vous n’avez pas de carillon

Netatmo avait prévu le coup avec sa Sonnette Vidéo intelligente. Celle-ci fonctionne en remplacement de votre carillon, il suffit de l’installer sur votre bouton existant et de la raccorder au Wi-Fi de votre maison. Elle est compatible avec la grande majorité des installations électriques (8-24 V, 230 V). Mais si vous ne disposez pas de carillon, l’entreprise française sort deux adaptateurs en solution de secours.

Le premier est un Adaptateur Secteur qui va se brancher sur une prise intérieure classique. Vous n’aurez qu’à percer un trou dans votre mur pour faire passer le câble de l’appareil vers la prise. Un second Adaptateur Encastrable est proposé, mais nécessitera un peu plus de bricolage ou l’intervention d’un professionnel.

L’adaptateur encastrable pour la Sonnette Vidéo Intelligente // Source : Netatmo L’adaptateur secteur pour la Sonnette Vidéo Intelligente // Source : Netatmo

Le bon côté des choses est que la Sonnette Vidéo Intelligente de Netatmo ne nécessite ni piles ni batterie à charger pour fonctionner. Elle dispose de multiples avantages comme la détection de personne devant votre domicile et vous alerte en conséquence sur votre appareil mobile en temps réel. Aucun abonnement n’est nécessaire pour son fonctionnement et les données enregistrées restent stockées sur une carte microSD intégrée.

De plus, la Sonnette Netatmo fonctionne avec Siri, Amazon Alexa et Google Assistant pour pouvoir répondre facilement à votre visiteur. Vous pouvez afficher le flux vidéo depuis les appareils Echo Show, Google Nest Hub et bien d’autres et, depuis sa récente mise à jour, un mode « Ne pas déranger » est proposé pour désactiver la sonnerie temporairement.

Prix et disponibilité des adaptateurs Netatmo

Les deux adaptateurs pour Sonnette Vidéo Intelligente sont d’ores et déjà disponibles au prix de 24,99 euros pièce sur le site de Netatmo et prochainement chez les enseignes partenaires.

Un pack comprenant la Sonnette Netatmo et un adaptateur sera prochainement mis en vente à 314,98 euros.

