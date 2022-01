Belkin dévoile sa sonnette vidéo Wemo qui voit très large pour votre sécurité

Wemo, la marque de domotique de Belkin, s'enrichit d'une sonnette vidéo avec un champ de vision de 178°, un zoom optimal et une vision nocturne améliorée. De plus, la sonnette est compatible avec HomeKit Secure Video, le protocole vidéo d'Apple, et se pilote depuis l'application Maison de l'iPhone ou de l'iPad, et même via le HomePod mini et l'Apple TV.

Sécuriser sa porte d’entrée et savoir qui vient se présenter est devenu l’un des premiers choix des utilisateurs en termes de domotique. Serrures et sonnettes connectées ont le vent en poupe et c’est logiquement que Wemo, la marque de domotique de Belkin, vient se jeter dans la bataille.

Lors du CES 2022 de Las Vegas, la marque a ainsi présenté sa Sonnette vidéo intelligente Wemo compatible avec tout l’écosystème Apple HomeKit et passant donc directement par l’application Maison d’Apple.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures sonnettes connectées en 2022 ?

Une vision de nuit optimale

Assez massive visuellement, elle arbore un design noir tout en rondeur que l’on retrouve souvent, notamment chez Google avec sa Nest Doorbell qui est néanmoins plus élancée. La Wemo se compose d’une caméra de 4 Mpx sur la partie supérieure et d’un gros bouton pour sonner en bas. Elle est résistante aux intempéries en tous genres.

Belkin avance plusieurs atouts pour sa partie vidéo qui vous permettra de voir votre visiteur correctement de jour comme de nuit : un champ de vision de 178°, une vision nocturne améliorée et une clarté de zoom optimisée. La Sonnette vidéo profite aussi de son intelligence embarquée pour distinguer correctement des personnes, animaux domestiques ou voitures passant devant votre maison et ne pas se déclencher inopportunément.

La Wemo se configure aisément via l’application Maison et est compatible avec HomeKit Secure Video, le service d’Apple qui analyse en temps réel (et de manière privée) la vidéo et vous donne accès au flux depuis les appareils compatibles (iPhone, iPad, Mac, Apple TV). Les enregistrements chiffrés sont ensuite stockés sur iCloud (avec l’abonnement iCloud+ pour d’autres services).

HomeKit Secure Video permet aussi d’utiliser l’IA pour mieux identifier des personnes qui vous rendent visite et qui auraient déjà été marquées dans l’application Photos d’Apple ou dans l’app Maison comme visiteurs récurrents. Vous pouvez aussi définir des zones d’activité où le moindre mouvement repéré par l’œil de la caméra déclenchera ou non un enregistrement.

Prix et disponibilité

La sonnette vidéo Wemo est d’ores et déjà en précommande sur le site de Belkin. Mais elle est dans un premier temps réservée aux États-Unis et au Canada au prix de 249,99 dollars. Aucune date de disponibilité ni prix en euros n’ont été communiqués.

À noter que la Wemo Smart Video Doorbell n’est pas le seul produit Belkin compatible HomeKit annoncé durant le CES. La marque californienne a également présenté une prise intelligente, un interrupteur et un variateur (les Wemo Smart Plug, Wemo Smart Light Switch et Wemo Smart Dimmer) qui supporteront le nouveau standard unifié Matter (mis en place par Amazon, Google, Apple, Samsung, Legrand…) et seront compatibles avec le protocole Thread, initié notamment par Apple et qui permet de créer un réseau de connexion rapide et sans faille entre appareils au sein de la maison connectée, sans avoir recours au Bluetooth ou au wifi entre eux.

En prenant en charge Matter et Thread, les objets connectés de Wemo pourront fonctionner efficacement au sein de n’importe quel écosystème (Google, Apple, Amazon, SmartThings…) et avec tous les produits compatibles. Les produits seront disponibles à l’été.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.