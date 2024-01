Test de la solution domotique Legrand with Netatmo : premium, fiable et intuitif

Sommaire Fonctionnement Installation Usage Prix Conclusion Commentaires

Peu connus dans le domaine de la domotique, les iconiques interrupteurs Legrand se déclinent dans des versions connectées, offrant la possibilité de rendre certains équipements intelligents, tout en respectant l'harmonie de votre intérieur. Ils sont fidèles à l'image de la marque, à la fois en matière de fiabilité et de finitions, mais aussi grâce à leur simplicité d'utilisation et d'installation.

Lorsqu’on parle de domotique, on s’imagine diverses solutions d’automatisations et de routines intelligentes, en oubliant parfois l’essentiel : l’éclairage. Il est aujourd’hui très simple de se procurer une ampoule connectée pour moins de 10 euros pour profiter du contrôle de ses appareils depuis son smartphone, où que ce soit dans le monde.

Si vous avez déjà utilisé des ampoules connectées, vous n’êtes pas sans savoir que cela crée un conflit avec les interrupteurs classiques, qui deviennent alors inutiles et qu’il ne vaut mieux pas actionner, sous peine de couper l’alimentation de l’ampoule, et donc de ne plus pouvoir l’allumer à distance.

Il existe bien évidemment des solutions à ce problème, comme l’utilisation d’interrupteurs connectés, ou même de télécommandes radio, dont certaines peuvent se coller au mur pour imiter un interrupteur. Les options sont nombreuses et permettent d’ailleurs de commander l’éclairage de manière multimodale : en utilisant un interrupteur physique, un smartphone ou une tablette, ou oralement via un assistant vocal.

J’ai testé cette option il y a des années, en me procurant un interrupteur Wi-Fi sur Amazon, puisque je ne voulais pas changer l’éclairage de ma cuisine et qu’il était impossible d’utiliser une ampoule connectée. L’interrupteur connecté était très pratique au quotidien, permettant une utilisation hybride, par exemple pour allumer la lumière à la main et l’éteindre à la voix en ayant les mains pleines. J’ai cependant fait face à un problème anodin : l’esthétique. En effet, l’interrupteur Wi-Fi était situé juste à côté d’un autre poussoir, que je n’avais pas l’intention de connecter. Les deux ne se ressemblaient aucunement, ce qui cassait l’harmonie des prises et interrupteurs dans mon logement.

Il existe pourtant une solution très simple à ces deux problèmes, qui est de pouvoir combiner des interrupteurs et prises standard avec d’autres, connectés, sans que cela soit visible à l’œil nu. Pour ce faire, il suffit de se tourner vers le leader français des infrastructures électriques du bâtiment : Legrand.

Si vous vivez en France, il y a de fortes chances que les interrupteurs et prises de votre domicile soient des modèles Legrand ou Schneider Electric. Les deux marques proposent un très large choix de formes, couleurs et matières, permettant de créer un intérieur personnalisé, mais surtout harmonieux, en associant prises électriques, interrupteurs, prises TV, RJ45, contrôles des ouvrants, etc.

Avec l’avènement des produits domotiques et le rachat de la startup Netatmo, Legrand, ainsi que sa filiale italienne BTicino, ont décliné leurs gammes avec des versions « With Netatmo ». C’est ainsi que l’on retrouve des interrupteurs et prises Legrand Mosaic, Dooxie et Céliane with Netatmo, visuellement identiques aux versions classiques, évitant ainsi de casser l’unité visuelle chez vous.

Principe de fonctionnement

Vous l’aurez compris, l’idée des produits Legrand est de conserver une uniformité entre prises et interrupteurs intelligents et ceux qui ne sont pas connectés. Mais au-delà de cela, comment fonctionnent ces produits connectés ? Legrand a fait le choix d’utiliser une technologie bien connue dans le domaine de la domotique et surtout de l’éclairage : le protocole sans-fil Zigbee. Celui-ci est ouvert et très utilisé dans le domaine de la domotique, rendant énormément de produits compatibles entre eux. C’est notamment celui utilisé par les ampoules Philips Hue ou Ikea Trådfri, qui nécessitent un pont ou hub, souvent connecté en filaire à un routeur. C’est un triple avantage comparativement au Wi-Fi, puisqu’il évite de saturer votre réseau, offre une meilleure portée et permet de contrôler vos appareils via les interrupteurs sans-fil même si votre connexion Internet ne fonctionne plus.

Pour simplifier les choses, Legrand propose différentes approches, avec un hub intégré à une prise, elle-même connectée, sobrement baptisée Prise Control, un Hub à brancher sur une prise classique, ou Module Control Drivia with Netatmo à installer sur le tableau électrique. Peu importe le choix que vous faites, vous pouvez vous affranchir ensuite des autres hubs Zigbee pour contrôler vos équipements.

En plus des modules ou prises Control, la gamme se complète par des interrupteurs ou prises connectés, qui peuvent être filaires ou sans-fil. Dans le premier cas, l’interrupteur remplace celui existant et c’est lui qui est connecté via Zigbee à la prise Control ; il peut même contrôler des éclairages classiques à variateur. Dans le second, l’interrupteur est sans-fil et peut être associé à quasi n’importe quel produit, qu’il s’agisse d’une prise, d’un interrupteur filaire, d’un contacteur connecté installé au tableau électrique, ou même une ou plusieurs ampoules Zigbee.

C’est donc là le vrai intérêt de la solution, puisqu’un interrupteur sans-fil peut en dupliquer un filaire, évitant ainsi de tirer des fils dans les murs, mais il peut aussi piloter des produits Zigbee, comme les fameuses ampoules Hue, de manière native, sans créer de problèmes, contrairement à un interrupteur classique.

De plus, la gamme comprend également des sorties de câbles (compatibles fil pilote), micromodules, télérupteurs, délesteurs et compteurs d’énergie, tous compatibles et connectés sans-fil au module ou prise Control. Enfin, en plus des interrupteurs, il existe des commandes sans fil pour déclencher des scénarios, qui reprennent bien sûr l’apparence des interrupteurs de la marque.

Installation

Dans mon cas, j’ai opté pour le pack Céliane with Netatmo, ayant déjà ces prises et interrupteurs chez moi. J’ai préféré le pack avec prise Control, qui remplace une prise classique, mais prend la forme d’une double prise, avec un « diamant » sur la partie haute, qui fait office de hub. Le design est plat au niveau du diamant et ne nécessite donc pas de changement du boitier d’encastrement au mur.

Il n’est pas nécessaire de faire appel à un professionnel pour installer les prises ou les interrupteurs, un simple tournevis et un peu de temps suffisant amplement, le plus important étant bien entendu de couper le courant avant d’entreprendre quelconque manipulation.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

La mise en route est ensuite intuitive, puisque tout se fait via un processus guidé depuis l’application Home+ Control de Legrand. Le pack de démarrage inclut une commande « Départ / Arrivée », qui permet également d’ouvrir le réseau Zigbee, et donc d’appairer des produits depuis l’application. Ceux-ci sont immédiatement détectés et ajoutés à votre logement, et même dans la pièce de votre choix, qu’il s’agisse de produits Legrand ou tiers. Nous avons par exemple ajouté des ampoules Ikea Trådfri, Philips Hue et Ledvance Smart+ à notre réseau, sans aucun problème. Attention toutefois à utiliser des produits compatibles Zigbee 3.0, puisque nous avons rencontré des problèmes avec de produits Hue anciens, qui utilisaient Zigbee Light Link.

Une fois les produits appairés, il est possible d’y associer des commandes, comme le bouton d’une commande sans fil. Si celle-ci doit contrôler une prise ou dédoubler un interrupteur existant, il suffit de les tapoter pour qu’ils s’appairent automatiquement. Cette technologie est d’ailleurs exclusive à Legrand et simplifie l’ajout d’un nouvel interrupteur sans fil, sans avoir à le configurer de nouveau. Une fois appairé, il suffit ensuite de le coller au mur en utilisant l’adhésif fourni, la commande étant plate, ou de le fixer sur un boitier d’encastrement si vous souhaitez remplacer un interrupteur existant.

Vous noterez toutefois qu’il n’est pas fait mention du protocole Matter, puisque la gamme Legrand with Netatmo n’est pour l’instant pas compatible avec, en espérant que la marque mette à jour ses produits pour les rendre compatibles.

À l’usage

La configuration des produits Legrand with Netatmo se fait grâce à l’application Home+ Control. Celle-ci permet aussi de contrôler les produits connectés, soit directement, soit en s’intégrant également avec des partenaires, comme Somfy et sa TaHoma Switch. Vous pouvez y définir les pièces de votre choix, régler l’intensité et la couleur des éclairages, et même définir des programmes et des automatismes.

L’application permet par ailleurs de gérer des scénarios à associer à la commande « Départ / Arrivée » ou à une commande sans-fil en particulier. Ainsi, vous pouvez par exemple éteindre tous les éclairages lorsque vous appuyez sur Départ, mais simplement allumer l’entrée lorsque vous rentrez chez vous.

Il est de plus possible d’inviter d’autres utilisateurs, leur permettant par exemple de contrôler les éclairages, sans toucher à la configuration.

Au quotidien, l’utilisation se fait plutôt en utilisant les interrupteurs physiques ou un Assistant vocal comme Google Assistant ou Alexa. Il est important de souligner que les produits Netatmo sont également compatibles HomeKit, ce qui ravira les utilisateurs d’iPhone, mais aussi avec IFTTT, pour créer des automatismes vraiment poussés et intelligents selon vos envies. Les plus geeks d’entre nous seront en outre ravis de savoir que les interrupteurs Legrand with Netatmo peuvent fonctionner avec Jeedom et Home Assistant, et même y être personnalisés de manière plus poussée qu’avec l’application Home+ Control.

Pour ce qui est des commandes sans fil, celles-ci peuvent être placées n’importe où et sont quasi impossibles à distinguer de poussoirs classiques. Le principal avantage, c’est qu’elles peuvent commander selon vos besoins un télérupteur ou contacteur connecté — utile par exemple pour allumer un éclairage avec plusieurs ampoules, la pompe d’un bassin, etc. —, un interrupteur filaire connecté, et des ampoules Zigbee. Il est même possible d’utiliser une commande sans-fil comme variateur pour des ampoules Zigbee. Cela permet donc de bénéficier d’autant d’interrupteurs physiques que vous souhaitez sans avoir la contrainte de tirer des câbles, tout en gardant le bénéfice d’un éclairage connecté, piloté d’ailleurs depuis votre application préférée et non pas forcément celle de Legrand.

Il existe toutefois un avantage notable à utiliser l’application Home+ Control, puisque celle-ci mesure en temps réel la consommation d’énergie de vos prises et même de vos ampoules. Ainsi, en renseignant votre tarif en heures pleines et creuses, vous pouvez retrouver une estimation de la consommation de vos produits. De même, elle peut vous notifier dès lors qu’un éclairage ou appareil est resté allumé plusieurs heures, afin de vous rappeler de l’éteindre.

Prix et disponibilité

C’est probablement là que le bât blesse, puisque les produits Legrand ne sont pas connus pour être bon marché. Si vous achetez un kit de démarrage et que vous n’avez que quelques prises et interrupteurs à ajouter, la facture ne devrait pas être trop salée. Dans le cas d’une rénovation ou d’une nouvelle maison, il est peut-être plus judicieux de passer par un professionnel qui aura très probablement des prix intéressants sur la gamme auprès de fournisseurs spécialisés comme Rexel.

À titre d’exemple, le kit de démarrage Dooxie de Netatmo coûte 155 euros chez Amazon ou Leroy Merlin, tandis que le kit Céliane with Netatmo coûte 165 euros. Un pack comprend une prise Control, un interrupteur à câbler, un interrupteur sans fil et une commande départ arrivée. Il faut ensuite compter une cinquantaine d’euros pour une prise connectée à encastrer supplémentaire, 60 euros pour un interrupteur simple (filaire ou non) et environ 80 euros pour une commande sans-fil double. Il faut bien sûr garder à l’esprit qu’il s’agit ici de prix grand public et qu’il est assez simple de trouver des prix plus intéressants en ligne ou chez des revendeurs spécialisés.