Le français Netatmo inaugure sa nouvelle génération de produits sans oublier ses premiers clients

La marque Netatmo, connue pour ses solutions domotique, présente sa nouvelle génération de caméra de surveillance d’intérieur.

On connait Netatmo pour son thermostat connecté, mais aussi pour sa gamme de produits domotique conçus en France : caméras de surveillances, système d’alarme, serrure intelligente ou encore station météo.

La marque a invité la presse cette semaine pour dévoiler son nouveau produit phare, la Caméra Intérieure Advance.

Nouveau design, nouvelle génération

Il s’agit de la 2e génération majeure de caméra intelligente chez Netatmo. La marque veut proposer une caméra facile à installer et à intégrer dans un salon, tout en garantissant une certaine dose de contrôle sur ses données. C’est sur ce point qu’elle mise sur son origine française et européenne pour faire la différence avec les concurrents américains ou asiatiques, généralement moins soucieux de la confidentialité.

Netatmo propose notamment une fonction de volet mécanique qui s’activera automatiquement pour cacher l’objectif de la caméra lorsque les propriétaires sont à la maison. Le volet se rouvre quand ils quittent le domicile.

La caméra propose surtout une évolution du matériel : image en 2K HDR à 30 images par seconde et Wi-Fi compatible 2,4 GHz et 5 GHz sont au programme. Le design a également évolué pour proposer une rotation et un angle de vue à 130°.

Elle intègre aussi un haut-parleur de 80 dB et des microphones « de haute qualité », permettant de communiquer à travers la caméra.

Une offre pour les anciens clients

La Caméra Netatmo Advance sera proposée à partir de 249,99 euros en France avec une date de sortie programmée pour le 19 février.

Pour les clients qui étaient équipés d’une caméra d’intérieure de Netatmo, ils peuvent bénéficier d’une remise de 50 euros en renvoyant leur produit.