Nintendo Switch Online : des captures d’écran d’un émulateur Game Boy Advance publiées sur le web

La Nintendo Switch pourrait bientôt proposer un émulateur de Game Boy Advance. Des internautes ont déjà mis la main sur des fichiers montrant ce travail de la part de Nintendo.

L’abonnement au Nintendo Switch Online + Pack additionnel est devenu une façon idéale pour Nintendo de commercialiser son trésor de guerre : son histoire dans le jeu vidéo. De Sony, Microsoft et Nintendo, c’est bien ce dernier qui est le plus ancien des constructeurs de consoles dans la course et le géant japonais a dans son grenier une myriade de jeux cultes.

Les abonnés peuvent déjà retrouver certains jeux NES, N64 ou encore Megadrive dans leur catalogue. Si l’on en croit certaines indiscrétions, c’est la Game Boy Advance qui pourrait bien faire son arrivée prochaine dans le service de Nintendo.

L’émulateur est déjà là

La fuite nous vient du compte Twitter @trashbandatcoot qui a pu mettre la main sur deux fichiers NSP, le nom des fichiers exécutables par la Nintendo Switch. Ces NSP portent la signature officielle de Nintendo, qui en est donc le développeur, et forment un émulateur de Game Boy Advance pour la Nintendo Switch. Le logiciel serait développé par Nintendo Europe Research & Development (NERD). Les fichiers auraient été extraits d’une Nintendo Switch en circulation, appartenant probablement à un employé, et non depuis les serveurs de Nintendo.

Le compte a également publié plusieurs captures d’écran de jeux en fonctionnement à travers l’émulateur. L’archive intègre par ailleurs un émulateur Game Boy, le génération précédente de console portable de Nintendo, mais avec seulement quatre jeux jouables pour le moment.

Voici la liste des jeux disponibles pour le moment à travers cet émulateur. Il n’est pas garanti que Nintendo propose réellement tous ces jeux si la firme décide d’intégrer la Game Boy Advance à son service d’abonnement. Il peut s’agir de jeux utilisés pour des tests internes, sans que la firme ait acheté les droits de diffusion dans son service auprès des éditeurs concernés.

Astro Boy: Omega Factor

Castlevania: Aria of Sorrow

Drill Dozer

F-Zero: Maximum Velocity

Fire Emblem: The Sacred Stones

Game & Watch Gallery 4

Golden Sun

Golden Sun: The Lost Age

Gunstar Super Heroes

Kirby & The Amazing Mirror

Kuru Kuru Kururin

Mario & Luigi: Superstar Saga

Mario Golf: Advance Tour

Mario Kart: Super Circuit

Mario Tennis: Power Tour

Mario vs. Donkey Kong

Mega Man Battle Network 2

Mega Man Zero 3

Metroid Fusion

Metroid Zero Mission

Mr. Driller 2

Ninja Five-O

Pokémon Pinball

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

Super Robot Taisen: Original Generation

Tactics Ogre: The Knight of Lodis

Wario Land 4

WarioWare Inc: Minigame Mania

Super Mario Advance 3: Yoshi’s Island

The Legend of Zelda: The Minish Cap

On peut trouver de nombreux jeux cultes dans cette liste, à commencer par Golden Sun ou Wario Ware Inc. C’est évidemment The Legend of Zelda: The Minish Cap qui retient notre attention, étant le meilleur épisode de la série The Legend of Zelda à ce jour. Difficile de prédire quand, et si, Nintendo ira au bout de ce projet. On peut désormais avoir un bon degré de certitude que Nintendo a travaillé sur ces solutions.

