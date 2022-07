Les conseils de Nintendo pour éviter la surchauffe de votre Switch

Nintendo s'est senti obligé de donner quelques conseils pour éviter des problèmes techniques sur la Switch.

Il fait chaud, on le répète assez souvent. Dans ce contexte de nombreuses vagues de chaleur à travers le monde, Nintendo s’est senti obligé de fournir quelques conseils pour sa console portable Switch : l’ombre et la circulation de l’air sont essentielles.

Après nos conseils pour les smartphones, valables également pour les consoles portables évidemment, Nintendo nous demande de prendre garde à votre matériel. En France, les températures peuvent dépasser les 40 degrés à l’ombre. Au Japon aussi, les vagues de chaleur sont aussi bien là. Nintendo Japon a donc ressenti le besoin d’adresser un avertissement aux possesseurs de Switch. Selon eux, la console de jeu n’est conçue que pour des températures de 5 à 35 degrés.

Au-delà de 35 degrés, ne jouez pas !

Au-delà de 35 degrés, il est préférable de ne pas utiliser la Nintendo Switch dans de telles conditions, précise le fabricant japonais. Si la console portable surchauffe, elle s’éteindra ou passera en mode veille sans avertissement. Vous devez vous assurer que les ouvertures de ventilation sont accessibles et non couvertes par des étuis. Si des corps étrangers ou de la poussière sont visibles entre ou sur les grilles à l’œil nu, les fentes de ventilation doivent être nettoyées avec un aspirateur lorsque la console est éteinte.

Les entrées et les sorties se trouvent sur les trois variantes de la Switch, une fente en haut et deux fentes dans la partie inférieure du dos. De plus, Nintendo recommande de laisser la console allumée pendant quelques minutes après avoir terminé de jouer afin que le refroidissement continue à fonctionner.

Pour terminer, la station d’accueil ne doit pas être placée dans des endroits qui ne permettent pas la circulation de l’air. En mode dock, la Switch devient parfois particulièrement chaude, car des fréquences d’horloge CPU et GPU plus élevées produisent davantage de chaleur. Les températures très élevées qui en résultent peuvent entraîner une déformation du boîtier, en particulier sur les premières versions.

