Nintendo confirme deux des quatre jeux Xbox qui deviennent multiplateformes

Nintendo a profité de son Nintendo Direct pour confirmer la sortie de deux jeux Xbox Game Studio sur la Switch.

Et de un, et de deux ! Nintendo a annoncé l’arrivée du jeu Grounded sur Nintendo Switch le 16 avril 2024 et de Pentiment dès le 22 février. Il s’agit des deux premiers des quatre jeux Microsoft à devenir multiplateforme.

Un jeu idéal pour la Nintendo Switch

Résumé des épisodes précédents. Après plusieurs jours de rumeurs, Microsoft a confirmé le 15 février que quatre de ses jeux Xbox Game Studios / Bethesda lancés en exclusivité pour ses consoles Xbox allaient être lancés sur PlayStation 5 ou Nintendo Switch. Mais la firme s’est refusée à valider le nom des quatres jeux en questions. Grounded faisait parti des favoris à un tel passage chez la concurrence.

Et pour cause, depuis son lancement en accès anticipé en 2020, le petit jeu d’Obsidian a réussi à trouver son public sur PC et consoles Xbox. Il s’agit d’un jeu de survie reprenant l’idée de « Chéri j’ai rétréci les gosses » en vous miniaturisant dans le jardin d’une maison. En coopérant avec quelques autres joueurs, jusqu’à quatre, vous allez devoir survivre et retrouver votre taille d’origine.

Jeu de plus petit calibre, lancé il y a plus d’un an sur Xbox, avec une composante service et en ligne qui aurait besoin de nouveaux joueurs, Grounded coche toutes les cases du candidat idéal pour venir s’aventurer sur PlayStation et Nintendo Switch.

Pentiment débarque dès demain

Deuxième surprise du Nintendo Direct de ce mercredi 21 février, le jeu Pentiment, également développé par Obsidian, va débarquer sur Nintendo Switch dès ce jeudi 22 février. C’est le 2e des quatre jeux Xbox à perdre son statut d’exclusivité. Cette fois, il s’agit d’un jeu entièrement solo, mais là encore son calibre de jeu indépendant et sa sortie en 2022, il y a plus de 12 mois, ont certainement poussé Microsoft à lui donner une chance supplémentaire de réaliser des ventes.

Reste à découvrir l’identité des deux jeux Xbox restant qui feront bientôt la migration vers la concurrence. Nintendo ayant été bien servi, on peut s’attendre à ce que l’un des prochains candidats débarque sur PlayStation. Parmis les favoris dans la presse, on retrouve Hi-Fi Rush et Sea of Thieves.