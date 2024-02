La Nintendo Switch 2 a sans doute déjà son jeu Pokémon

La prochaine console de Nintendo est très attendue. La marque vient d'annoncer le jeu Pokemon Legends ZA avec un lancement prévu en 2025. Il fait peu de doute que sa sortie permettra d'accompagner la nouvelle console.

Faute d’une annonce totalement explicite de la part de Nintendo, nous allons garder l’usage du conditionnel, mais le doute ne semble plus permis. La prochaine console de Nintendo, qui doit succéder à la Switch, est attendue pour l’année 2025. Or, The Pokémon Company vient justement d’annoncer le lancement du prochain jeu Pokémon Legends pour cette même année 2025.

Difficile de ne pas imaginer Nintendo saisir l’opportunité d’un lancement canon pour sa prochaine console en l’associant avec une des franchises de jeux vidéo les plus populaires de l’histoire.

Un tweet qui va créer beaucoup de discussions

L’annonce du jeu Pokémon Legends ZA s’est notamment faite au travers d’un tweet de la part du compte officiel Pokémon. Le message indique que ce nouvel épisode ambitieux sortira sur « les consoles Nintendo Switch » en 2025. L’utilisation du pluriel peut tout de suite laisser imaginer que la prochaine console sera bien une Nintendo Switch (Super Switch ? Switch U ? Switch 2 ?), mais en réalité, c’est une formulation déjà utilisée aux États-Unis par Nintendo. Elle permet à la marque de regrouper la Switch, la Switch Oled et la Switch Lite. Autrement dit, n’allez pas y lire une quelconque confirmation d’une nouvelle console.

#PokemonLegendsZA, an ambitious new entry to the Pokémon video game series, will launch on Nintendo Switch systems in 2025! pic.twitter.com/r2Rutaxg8V — Pokémon (@Pokemon) February 27, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Non, la seule façon de réellement relier ce Pokémon Legends ZA avec la prochaine console de Nintendo, c’est la date de sortie prévue en 2025 sans trop de détails. Nintendo a récemment lancé un ambitieux Zelda en 3D avec Tears of the Kingdom pour la Switch en 2023. Pour vendre sa console, la marque a besoin de ses plus grandes franchises. Si l’on met de côté Zelda, on peut tabler sur un nouvel épisode de Super Mario en 3D, sans doute en développement étant donné que le précédent épisode Odyssey date de 2017. Dès lors, quoi de mieux que lui associer une grande franchise comme Pokémon.

Quoi qu’il en soit, si Nintendo lance bien sa nouvelle console en 2025, on ne peut pas imaginer que ce nouvel épisode de Pokémon soit limité à la Nintendo Switch de la génération actuelle.