Pokémon Home : vous pourrez bientôt stocker et récupérer vos monstres favoris dans le cloud

Pokémon Épée et Bouclier sont sortis, mais pas encore le service de stockage et transfert de ses Pokémon entre plusieurs versions. Pokémon Home a enfin été annoncé, et sera disponible courant février.

À l’annonce du nouvel épisode de la série Pokémon sur Nintendo Switch, Pokémon Épée et Bouclier, Game Freak avait également dévoilé qu’un nouveau service baptisé Pokémon Home arriverait par la suite.

Ce dernier promettait de vous laisser envoyer vos Pokémon favoris des générations Nintendo 3DS (via la Pokémon Bank), de Pokémon Go (via une application mobile) et de Pokémon Let’s Go vers le dernier épisode canonique de la série. Nous connaissons enfin sa date de sortie.

Pokémon Home sera disponible en février

C’est lors d’un Pokémon Direct que Game Freak a dévoilé que le service sera disponible en février prochain. Il s’agira d’un service basé sur le cloud, qui fonctionnera comme une « boîte PC » des jeux pour vous laisser importer vos montres favoris de multiples versions du jeu et les exporter vers Pokémon Épée et Bouclier.

Attention cependant : il faudra que les Pokémon soient bien disponibles dans le Pokédex de Galar pour fonctionner. À ce titre, cette même présentation a dévoilé deux futures extensions du jeu qui intégreront toujours plus de nouveaux Pokémon à ce dernier, quand un patch se chargera de les rendre au moins compatibles avec la version basique du jeu pour qui ne voudrait pas passer à la caisse.

Notez que Pokémon Home ne sera pas intégralement gratuit. Pour le même type de fonctionnalité, Pokémon Bank sur Nintendo 3DS demandait un abonnement payant de 5 euros par an. Il y a fort à parier que Pokémon Home soit du même acabit.