Nintendo Switch : le transfert de jeux sur carte SD est enfin possible

Avec la dernière mise à jour (10.0.0) de la Switch, Nintendo apporte quelques nouveautés majeures dont le transfert de jeux vers la carte SD (et vice-versa). Malheureusement la copie de sauvegardes reste impossible.

La Nintendo Switch a su se faire une place au soleil sur un marché dominé par la Playstation de Sony. Le géant nippon ne manque pas d’imagination et a su se distinguer avec un concept de console hybride inédit sur le marché. Puis, la Switch Lite est venue compléter la gamme.

Malgré un accueil plus que chaleureux, la Nintendo Switch essuie également quelques critiques depuis son lancement. Outre les problèmes liés à la connectivité des Joy-Con, la Switch souffrait jusqu’à maintenant de l’impossibilité de transférer ses jeux sur une carte SD. Une limitation bien ennuyeuse lorsque l’on sait que la console ne dispose que de 32 Go (dont une partie est consacrée au logiciel) et qu’un seul jeu téléchargé sur le Nintendo eShop peut atteindre les 20 Go. Pour contourner le problème, on pouvait télécharger à nouveau un jeu sur le stockage externe, mais la manipulation restait contraignante.

La mise à jour 10.0.0 de la Switch, tout juste déployée, corrige enfin ce problème. Désormais, vous pouvez transférer « les logiciels téléchargeables, les données de mise à jour ainsi que les DLC » de la mémoire interne vers une carte SD, et vice-versa, indique Nintendo.

Transferts de sauvegardes toujours impossibles

Cette bonne nouvelle aurait pu définitivement nous combler si Nintendo avait également inclus le transfert de sauvegardes. Il n’en est rien. Vous devrez toujours passer par le cloud de Nintendo pour effectuer un backup des sauvegardes, accessible uniquement par abonnement.

En outre, la mise à jour 10.0.0 permet de remapper les boutons des Joy-Con et la manette Nintendo Switch Pro. Comprenez que vous pouvez maintenant personnaliser la configuration de vos touches. Nintendo répond là encore à une demande très forte des joueurs. Les autres éléments de la mise à jour apportent des améliorations minimes et invisibles pour l’utilisateur. Alors, heureux ?