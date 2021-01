Accusé depuis des années « d'obsolescence programmée » sur ses Joy-Con, Nintendo fait désormais face à une plainte déposée devant la Commission européenne pour les défaillances prématurées constatées sur les manettes de la Switch... une plainte portée par les témoignages de quelques 25 000 consommateurs.

L’UFC Que Choisir avait porté plainte en septembre contre Nintendo France pour les pannes récurrentes observées sur les Joy-Con de la Switch, mais c’est désormais à un niveau européen que le géant japonais va devoir s’expliquer : le Bureau européen des Unions de Consommateurs (BEUC) vient en effet d’enclencher le mécanisme « d’alerte externe », explique l’UFC dans un communiqué. Initié pour « pratiques commerciales trompeuses, agressives et déloyales », ce protocole va permettre d’ouvrir une enquête européenne sur les pannes constatées sur les Joy-Con. Elle devrait aussi forcer Nintendo à répondre de ces défaillances devant la Commission européenne.

Cette action intervient après que l’UFC Choisir a mis en demeure Nintendo de proposer une réparation gratuite des Joy-Con en novembre dernier. L’association française de défense des consommateurs avait par ailleurs proposé un guide permettant ce genre de réclamations, en s’appuyant sur des ressorts juridiques bien souvent méconnus du grand public. Un guide accessible au bas de ce communiqué.

Comme l’explique l’UFC Que Choisir, non content de porter la plainte devant la Commission européenne, le mécanisme d’alerte externe s’étend aussi aux autorités nationales des consommateurs. Pour la France, la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) sera donc saisie, avec les conséquences que cela devrait représenter pour Nintendo.

In 88% of cases, consumers testified that their Nintendo Switch controllers broke within 2 years🎮. This is why BEUC and 9 of its members are launching a complaint against Nintendo for premature obsolescence and misleading omissions of key consumer info: https://t.co/5WCQyRaivB pic.twitter.com/zEcMvg2Q2V

— The Consumer Voice (@beuc) January 27, 2021