Nintendo prévoit de vendre le dock de la Nintendo Switch OLED aussi séparément

Nintendo a confirmé à Digital Trends que le nouveau dock de la Switch OLED, muni d'un port Ethernet et qui bénéficie d'un nouveau design, sera disponible à l'achat sur son store. Il ne sera cependant pas possible de l'acquérir chez des revendeurs tiers.

La nouvelle Nintendo Switch OLED, annoncée hier mardi et disponible en précommande, n’est pas le seul produit que le géant japonais a prévu de lancer en octobre prochain. En effet, il sera aussi possible d’acheter le nouveau dock de la Switch OLED séparément.

Un design rond et un port Ethernet

Pour rappel, si vous achetez la nouvelle Nintendo Switch OLED, celle-ci vous sera livrée avec un nouveau dock. Il sera vendu en noir ou en blanc, en fonction du coloris choisi par la console. Si celle-ci est blanche, il est blanc, si la Switch adopte le coloris rouge et bleu, il est noir. Mais celui-ci ne se contente pas que d’une couche de peinture et d’un nouveau design plus arrondi, puisqu’il intègre un port Ethernet à l’arrière, qui vient remplacer l’un des trois ports USB qu’embarque le premier dock de la console.

Nintendo a confirmé au site Digital Trends qu’il sera possible d’acheter le nouveau dock seul. Et selon The Verge, les deux Switch, OLED et classique, fonctionnent aussi bien sur l’un ou l’autre. Certains possesseurs de la première Switch pourraient donc être intéressés, notamment dans la perspective d’une montée en puissance des jeux utilisant le Cloud sur la machine de Nintendo.

Dispo, mais à quel prix ?

La firme derrière Mario et Zelda précise auprès de Digital Trends que le « dock sera vendu séparément (sans câble HDMI, ni adaptateur) sur le Nintendo Store. Il ne sera pas disponible chez des vendeurs tiers ».

Reste la question du prix, sur laquelle Nintendo n’a pas donné de détail. On peut cependant se baser sur le prix de l’actuel dock, qui coûte pas moins de 60 dollars sans câble.