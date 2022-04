Le lancement du Nissan Ariya est encore reporté : découvrez pourquoi

Attendu à la mi-2021, le lancement du Nissan Ariya est finalement une fois de plus repoussé, au mois de mai prochain au Japon.

Dire que le Nissan Ariya est attendu relève du doux euphémisme. Et pour cause, le crossover électrique, futur rival des Volkswagen ID.4, Ford Mustang Mach-E et autres Kia EV6 ne semble pas vraiment pressé de débarquer dans les concessions. Un retard remarqué, alors que ce nouvel arrivant dans la gamme fut révélé pour la toute première fois en 2019, à l’occasion du salon de Tokyo, d’abord sous la forme d’un concept-car éponyme.

Quelques mois plus tard, en juillet 2020, la firme japonaise lève le voile sur la version définitive de son nouveau modèle. A ce moment-là, Nissan affirme alors que celui-ci arriver sur les routes à partir du milieu de l’année 2021. Sauf que voilà, entre temps est passée la pénurie de semi-conducteurs, qui a touché l’intégralité de l’industrie automobile à travers le monde. Une crise qui a évidemment eu un impact sur le lancement des nouveautés.

Encore du retard

Résultat, le lancement du crossover électrique vient officiellement d’être repoussé, alors que la marque ne sera pas en mesure d’assurer les livraisons à la date prévue initialement. Car en plus des problèmes logistiques liés à la pénurie de semi-conducteurs Nissan mentionne également « d’autres perturbations de la chaîne d’approvisionnement ». Seraient-Ils dûs à la guerre en Ukraine, qui impact également d’autres constructeurs, dont certains composants sont fabriqués là-bas ou en Russie ?

Pour l’heure, la firme ne semble pas souhaiter en dire plus, comme le soulignent nos confrères d’Automotive News, qui relaient l’information. Il y a quelques mois déjà, Nissan avait déjà annoncé avoir abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, en raison de la pénurie ainsi que la crise sanitaire liée au Covid-19. La cadence de production avait alors baissé, engendrant logiquement des retards et impactant donc le lancement de l’Ariya.

Lancement cet été

Selon nos confrères, le nouveau Nissan Ariya sera officiellement lancé à partir du 12 mai sur le marché japonais. Il faudra en revanche faire preuve d’un peu de patience de nôtre côté, alors que le nouveau crossover zéro-émission fera son arrivée dans nos concessions françaises dans le courant de l’été. Enfin, les clients américains seront les derniers servis, avec une arrivée prévue à l’automne. Aucun nouveau report n’est actuellement prévu.

Pour rappel, le Nissan Ariya se décline en plusieurs versions, avec deux ou quatre roues motrices et des puissances allant de 217 à 306 chevaux pour la plus performante. Equipé de batteries dont la capacité oscille entre 65 et 90 kWh, le crossover est alors en mesure de parcourir entre 403 et 520 kilomètres en une seule charge.

