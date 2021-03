Comment Nissan réutilise astucieusement les anciennes batteries des Leaf

Quoi de mieux qu'une machine électrique et autonome pour aider à construire de nouvelles voitures ? Nissan vient de publier une vidéo où l'on voit des batteries de Leaf usagées utilisées pour alimenter des robots sur les chaînes de fabrication.

Nissan nous dévoile les coulisses d’une usine où sont utilisés des véhicules à guidage automatique (AVG, ou automated guided vehicles), qui sont en pratique des robots aidant les travailleurs sur les chaînes de fabrication en leur apportant des pièces lourdes et encombrantes, comme des portes de voiture par exemple.

Pour alimenter ces robots, Nissan a trouvé une solution élégante : recycler des batteries d’anciennes Nissan Leaf qui ne sont plus suffisamment performantes pour continuer à être utilisées dans les voitures.

