Très ambitieux, le nouveau scooter électrique 125 cc de Niu veut frapper fort avec un prix contenu

Alors qu’il dispose d’une gamme déjà bien fournie, le chinois Niu annonce l’arrivée d’un nouveau scooter électrique. Dans sa version haut de gamme, ce modèle sera capable de flirter avec les 100 km/h en vitesse de pointe.

Pour Niu, l’édition 2023 du salon de Milan est l’occasion de présenter de nombreuses nouveautés. Des motos au profil bien différent, mais aussi un scooter, le F600. Ce modèle vient compléter l’offre d’équivalents 125 du constructeur. Il est accompagné d’un F650 au look identique mais pourvu d’un moteur plus puissant.

Adieu le phare rond !

Le duo F600/F650 marque une petite rupture sur le plan esthétique, puisqu’il abandonne le phare rond présent sur les autres modèles de la marque. Le scooter pèse environ 120 kilos avec batteries et mesure 1,97 mètre de long, pour une hauteur de 1,13 mètre. Son gabarit est donc comparable à celui d’un MQi GT (1,95 mètre de long, 1,17 de haut) mais sa selle à 760 mm du sol est plus basse (816 mm pour le MQi GT).

Niu F600 / Crédit : Niu Niu F600 / Crédit : Niu

Avec son moteur de 3 kW, le F600 atteint la vitesse maximale de 70 km/h. Le F650, lui, voit sa puissance grimper à 5 kW et peut monter à 95 km/h. Les deux modèles sont dotés d’un freinage à disques, de 220 mm à l’avant et 180 mm à l’arrière. Ils laissent le choix entre deux modes de conduite (Eco et Dynamic).

Une autonomie à 3 chiffres

Plus performant, le F650 est aussi crédité d’une meilleure autonomie. Ses deux batteries de 2,01 kWh lui permettent en théorie de parcourir 108 km avec une charge (chiffre constructeur). Elles sont amovibles mais pèsent chacune 16 kilos.

Le F600 dispose également de deux batteries amovibles, mais d’une capacité et d’un poids inférieurs (1,44 kWh et 13,3 kilos). Il est crédité d’une autonomie comprise entre 80 et 87 km. Étonnamment, le temps de charge ne bougerait pas d’un modèle à l’autre : Niu avance dans les deux cas le chiffre de 5h pour passer de 0 à 100 %.

Le lancement des F600 et F650 en Europe aura lieu courant 2024. Les tarifs démarreront à 3 499 euros bonus non déduits. Une somme qui semble tout à fait raisonnable au regard des prestations annoncées !

Niu se lance dans le swap

L’arrivée du F600 est aussi l’occasion pour Niu de lancer son système d’échange de batteries. La station du constructeur chinois sera proposée sous forme d’abonnement aux opérateurs de service et aux entreprises. Comme toute installation de ce type, elle permettra de changer une batterie vide pour une pleine en quelques secondes. À son lancement, ce système sera compatible avec le F600, mais pas avec le F650.