Pourquoi le nouveau logo de Nokia n’est pas pour vous

Il convient de préciser que Nokia n'a pas réellement changé de logo, du moins pas pour nous.

L’ancien leader de la téléphonie n’est plus le groupe d’antan. Depuis plusieurs années, Nokia a été démantelé.

Il y a eu le rachat de Nokia Mobile OY par Microsoft. Désormais, les produits les plus populaires de Nokia, les téléphones, sont commercialisés par HMD Global, une entreprise avec plusieurs nationalités. Cette entreprise est finlandaise (Nokia Corpration), taïwanaise (Foxconn), française (Jean-François Baril) ou encore américaine (Google et Qualcomm). Est-ce le vrai descendant de la marque de grande renommée ? Pas vraiment.

En effet, Nokia est toujours un groupe finlandais spécialisé dans les télécommunications. Son activité de « réseaux » consiste à déployer des antennes et des infrastructures pour gérer des réseaux. Ils sont un acteur incontournable du déploiement de la 5G. Notez que la marque Nokia est partout, pas seulement à travers ces deux entreprises, l’autrichien StreamView possède également la licence de marque pour vendre des téléviseurs. Ainsi que des PC portables, avec la licence de marque récupérée par une entreprise française.

Bref, le groupe de télécommunications Nokia ne veut plus être simplement associé et confondu avec la production de téléphones portables, mais plutôt être reconnu pour son expertise dans les réseaux de communication et la connectivité. Ils ont donc dévoilé un nouveau logo avec une toute nouvelle identité visuelle.

HMD Global continuera d’utiliser l’ancien logo

L’histoire de Nokia dans l’industrie des téléphones portables reste une référence pour de nombreux consommateurs et fans de la marque. HMD Global va donc continuer d’utiliser l’ancien logo. Ils ont d’ailleurs annoncé de nouveaux produits au MWC, dont un smartphone entrée de gamme réparable, avec l’ancien logo.

