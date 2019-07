Le Nokia 5.2 chercherait à monter en gamme. Selon une source réputée sur la marque, il intégrerait bien un capteur 48 mégapixels à objectif Carl Zeiss, la technologie PureDisplay ainsi que l’enregistrement audio OZO, des fonctionnalités jusque là réservées au haut de gamme.

Nokia est revenu dans le marché du mobile grâce au constructeur finlandais HMD. Depuis, il connaît un beau succès d’estime, notamment dû à sa volonté d’utiliser Android One et d’offrir très rapidement les mises à jour.

La seule chose qui lui manque est un grand succès populaire pour revenir sur le devant de la scène. L’entreprise semble le savoir, et va tenter de monter en gamme sur ses smartphones les plus visibles.

Un Nokia 5.2 qui monte en gamme

Le Nokia 5.2, qui succédera au Nokia 5.1, devrait en effet rendre plus accessibles des technologies jusque là réservées au haut de gamme du constructeur. Si l’on en croit Nokia anew, il s’équiperait d’objectifs Carl Zeiss, de la technologie PureDisplay, et profiterait également du son OZO Audio.

HMD was planning to add Zeiss, PureDisplay and OZO Audio to Nokia 5.2. So far, everything fits. Therefore, last year's Nokia 5.1 was replaced by the new Nokia 4 – Nokia 5.2 moves to a more expensive segment.#nokia5 #nokiamobile #hmd #nokia #nokia4 — Nokia anew (@nokia_anew) July 5, 2019

Plus encore, il s’agirait du même smartphone que celui vu précédemment en fuite, qui s’équiperait donc d’un capteur 48 mégapixels. Selon toute vraisemblance, alors que la gamme Nokia 4 a plus ou moins remplacé le Nokia 5.1 dans son placement tarifaire, la gamme 5 se sent désormais libre d’aller un peu plus loin en termes d’offre.

Voilà qui risque d’offrir des smartphones particulièrement intéressants, avec de belles capacités photo et des écrans compatibles HDR sur un prix d’entrée plus attrayant. Android One et l’excellent suivi de Nokia s’y ajouteraient pour un superbe rapport qualité/prix… sur le papier. On attend en effet toujours une annonce officielle pour en déterminer le prix final.