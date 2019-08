Censé n’être annoncé qu’à l’IFA, le Nokia 7.2 s’est montré sur un tweet du chef de la communication de Zeiss, le partenaire photo de Nokia.

La branche mobile de Nokia se porte mieux depuis quelques années. Sous la houlette de HMD, la marque finlandaise propose de nombreux smartphones de différentes gammes aux prix parfois avantageux.

Selon les rumeurs, l’un des futurs appareils à sortir des usines de HMD serait le Nokia 7.2. Le smartphone ne devait être officiel qu’au moment de l’IFA, mais un partenaire de la marque a par mégarde partagé une photo du smartphone sur Twitter.

Un triple capteur photo et un lecteur d’empreintes digitales

Ce partenaire, c’est Joachim Kuss, chef de la communication de Zeiss, partenaire photo sur les smartphones sino-finlandais. Son tweet se réjouissait de la présentation du smartphone à quelques privilégiés et des capacités photo et vidéos de l’appareil.





Nous avons présenté le Nokia 7.2 à certains journalistes tech et membres de Zeiss hier. Merci à HMD de l’avoir présenté avant son lancement en septembre. Je suis toujours impressionné de ce que les photos et vidéos sur mobile peuvent aujourd’hui faire !

La photo nous montre un triple capteur au dos composé d’un capteur principal 48 MP, d’un capteur ultra grand-angle et enfin de ce qui semble être un capteur de profondeur pour améliorer le mode portrait.

Si l’on s’en suit au tweet de Joachim Kuss, ce module devrait créer des clichés et des vidéos de très bonne qualité, son prédécesseur, le Nokia 7.1 était déjà très bon dans ce domaine. Enfin, on remarque aussi le lecteur d’empreintes digitales qui montre donc que Nokia ne s’aventure pas encore pour ce modèle au lecteur sous l’écran.

Selon d’autres rumeurs, ce Nokia 7.2 embarquera un Snapdragon 710 — SoC premium il y a un an –, 6 Go de mémoire vive, un écran de 6,2 pouces avec une définition Full HD+ et une batterie de 3 500 mAh.

Il sera annoncé durant l’IFA qui se tient à Berlin du 6 au 11 septembre. Concernant son prix aucune rumeur n’en fait mention, on ne peut que se baser sur le prix affiché pour le Nokia 7.1 à sa sortie qui était de 350 euros.