Avant que l’Adaptive Battery existe sur Android, Nokia utilisait un utilitaire jugé beaucoup trop agressif. Désormais, HMD fait le ménage.

Il y a maintenant quelques années, Nokia est enfin revenu sur le devant de la scène. Et pour l’occasion, il n’a pas fait les choses à moitié en annonçant son intention de suivre à la lettre Google sur les mises à jour Android et d’offrir l’expérience la plus pure possible.

Pour autant, ce n’était pas exactement le cas avant Android 9.0 Pie et l’apparition de l’Adaptive Battery. Pour optimiser son autonomie, le constructeur HMD faisait appel à la solution Evenwell.

Nokia précise la fin d’Evenwell sur ses smartphones

Le problème était que celle-ci était jugée bien trop agressive : certaines applications étaient fermées seulement 20 minutes après la mise en veille du téléphone, empêchant le bon fonctionnement des notifications notamment.

Sur un post de la communauté Reddit Nokia, repéré par Android Authority, la firme a clarifié la situation. Cette solution a été progressivement désactivée suite à la sortie d’Android 9.0 Pie sur les smartphones de la marque, faisant que même si elle apparaît dans votre liste de services et applications… elle ne fait absolument rien.

Enfin, les smartphones sortis directement sous Android 9.0 Pie, ce qui coïncide peu ou prou avec la certification Android One des appareils Nokia par ailleurs, n’ont tout simplement pas Evenwell et se basent uniquement sur l’Adaptive Battery.

La situation a donc bien évolué, et l’utilitaire controversé n’est désormais plus de la partie. Une bonne nouvelle pour qui cherche vraiment Android sous sa forme la plus pure : Nokia est bien l’un des meilleurs en la matière.