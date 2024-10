Les iPhone 16 visés par des plaintes à cause d’une mauvaise gestion de leurs batteries

De nombreux utilisateurs d’iPhone se plaignent de problème de batterie sur les iPhone 16.

Sortis il y a un mois, les iPhone 16 sont déjà dans la tourmente. Après des iPhone 15 malmenés à cause de leur chauffe excessive, c’est cette fois la batterie qui est mise en cause.

« Autonomie horrible », « consommation de batterie au repos excessive », sur Reddit les témoignages se multiplient.

huanbrother rapporte que bien qu’il ait désactivé Always-on Display et ProMotion, en un peu plus de quatre heures son iPhone 16 Pro a réussi à consommer 11 % de sa batterie, sans qu’il n’y touche.

De son côté, Ok-Interest-6561 note que son iPhone 16 Pro a une meilleure autonomie que son ancien iPhone 12. Néanmoins, sa consommation en veille est trop importante : « il se vide d’environ 10 à 15 % pendant la nuit sans rien faire, simplement en restant sur ma table de chevet. »

Pour notre part, lors de notre test de l’iPhone 16 Pro Max, nous avions relevé qu’en veille sur une nuit, sa batterie avait perdu 6 % en sept heures.

iOS 18.1 pourrait être la solution

MacRumors explique qu’un autre utilisateur a fait une expérience en prenant un iPhone 16 Pro et un iPhone 14 Pro et en les utilisant de la même manière. En 36 heures, le premier n’avait plus que 58 % d’autonomie alors que le second tenait encore à 85 %.

Bien sûr, il est difficile de poser un diagnostique précis à partir des retours de chacun, les usages étant bien trop différents d’un cas à l’autre. Cependant, la multiplicité des plaintes fait bien penser qu’il pourrait y avoir un réel souci de batterie sur les iPhone 16 et particulièrement sur les modèles Pro.

Apple a déployé une première mise à jour iOS 18.0.1 qui a corrigé certains bugs comme les problèmes d’écran. Certains y ont trouvé aussi une amélioration du comportement de la batterie. Espérons qu’iOS 18.1 viendra à bout de ces problèmes. Cette nouvelle version doit être déployée d’ici fin octobre. Outre-Atlantique, elle signera aussi le lancement d’Apple Intelligence qu’on ne verra arriver en France qu’en 2025, au mieux.