HarmonyOS et une caméra 200 Mpx : Nokia retenterait un grand retour

La marque finlandaise Nokia préparerait deux smartphones avec des caractéristiques de flagships, les X60 et X60 Pro. Pour l'occasion, la marque finlandaise s'associerait avec Huawei, permettant à ses deux smartphones de tourner sur HarmonyOS.

Nokia veut à nouveau se faire remarquer sur le marché des smartphones et a quelques projets dans sa besace. Selon le site d’information chinois Sina, les prochains appareils de la marque se nommeront X60 et X60 Pro. Et pour l’occasion, la marque finlandaise a décidé de s’associer avec Huawei et de s’équiper de son nouveau système d’exploitation, HarmonyOS. Il s’agirait des premiers smartphones de la marque équipés de cet OS et peut-être même l’un des tout premiers appareils non Huawei avec HarmonyOS.

Au vu du matériel embarqué dans ces X60 et X60 Pro, il est autorisé de penser que Nokia vise à nouveau le haut de gamme. Selon le site IT Home, les deux smartphones bénéficieraient d’une caméra principale de 200 mégapixels. Au fil des annonces des différentes marques, ce chiffre semble devenir la nouvelle frontière du haut de gamme visée par les fabricants pour leurs flagships, alors que les 100 mégapixels s’affichent sur la plupart des téléphones premium actuels. Le partenariat avec Zeiss, visible notamment sur le X20, pourrait aussi être renouvelé.

Rappelons par ailleurs qu’un grand nombre de pixels ne signifie pas forcément une plus grande qualité photo. La qualité de l’algorithme de traitement des photos, la capacité de l’appareil à capter la lumière, à effectuer sa mise au point, le traitement des couleurs, tout cela rentre en ligne de compte tout autant que le nombre de mégapixels.

Une grande batterie et un SoC de flagship

Les Nokia X60 et X60 Pro pourraient en outre posséder un écran incurvé et une très grande batterie de 6000 mAh. En général, on commence à parler d’une batterie de grande taille à partir des 5000 mAh. Certaines sources comme le site Phone Arena évoquent un taux de rafraîchissement de l’écran de 144 Hz, la charge rapide, et un SoC Snapdragon digne d’un flagship. On peut d’ores et déjà parier sur un Snapdragon 888, voire peut-être sa version améliorée, le Snapdragon 888 Plus.

Les deux smartphones devraient sortir en Chine un peu plus tard dans l’année. La date de déploiement officielle de HarmonyOS n’est pas encore connue non plus.