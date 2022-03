Nothing phone (1) : projet prometteur ou pétard mouillé ?

Cette semaine, Nothing a annoncé l'arrivée prochaine de son premier smartphone. Un projet qui vous donne envie ou qui risque de faire l'effet d'un pétard mouillé ?

Après plusieurs mois de rumeurs, Carl Pei, ancien dirigeant de OnePlus, a confirmé son prochain projet d’ampleur. Désormais à la tête de la start-up britannique Nothing, avec laquelle il a déjà lancé des écouteurs sans fil, la firme va désormais se lancer dans un marché pour le moins compétitif : celui des smartphones.

Cette semaine, Nothing a annoncé l’arrivée prochaine de son premier téléphone, le Nothing Phone (1). Le constructeur en a même profité pour livrer quelques détails à son sujet. On a notamment appris que l’idée sera de proposer un écosystème ouvert, compatible non seulement avec les autres produits de la marque, dont les écouteurs Nothing ear (1), mais aussi avec les produits des autres constructeurs, comme les AirPods d’Apple.

Nothing a également annoncé que le smartphone proposera une interface Android épurée, mais avec un lanceur maison, proposé également à tous les utilisateurs, Nothing OS. Celui-ci sera disponible dès le mois d’avril.

Avez-vous foi en Nothing ?

Reste que, d’ici cet été, — période à laquelle on en saura davantage sur le Nothing Phone (1), le smartphone est encore complètement inconnu. On en ignore le design, les caractéristiques techniques, les spécifications photo et même les potentielles innovations prévues. C’est la raison pour laquelle nous souhaitions recueillir votre avis en amont. D’après vous, le Nothing Phone (1) est-il un projet prometteur ou le sentez-vous comme un pétard mouillé ?

Pétard mouillé

Projet très prometteur

J'attends de voir

C'est quoi ?

Comme toujours, n’hésitez pas à argumenter ou compléter votre réponse dans les commentaires de cet article. Il sera mis à jour en fin de semaine prochaine avec les résultats du sondage et les commentaires les plus pertinents.

