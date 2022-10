Nothing ear (2) : premiers rendus et lancement imminent

Nothing s'apprêterait à dévoiler une deuxième génération d'écouteurs ear. D'apparence semblable, on attend toutefois des nouveautés sur la partie hardware.

Nothing, jeune marque londonienne portée par l’ancien de OnePlus Carl Pei, s’est lancée l’année dernière avec des écouteurs au design original, les ear (1). Alors que Nothing tease de plus en plus une version alternative ouverte, les ear (Stick) prévue pour être présentée le 26 octobre 2022, voici que 91Mobiles a publié de premiers rendus de leurs successeurs, les Nothing ear (2), avec l’aide du leaker Kuba Wojciechowski.

Selon les informations du site indien, généralement fiable, le lancement ne devrait pas trop tarder, même s’ils ne sont pas en capacité de fournir une date précise. Le site évoque des écouteurs à bas prix, ils ne devraient donc pas être trop touchés par la hausse des prix. Du moins pas plus haut que la hausse de tarif récente des ear (1).

Un design inchangé

De l’extérieur, il n’y a pas grand-chose à dire. Le design original de l’année dernière semble avoir été presque intégralement sauvegardé. On remplace le logo Nothing par la mention « ear (2) », la transparence est toujours de mise, bref, pourquoi changer une équipe qui gagne ? Nothing a tout de même vendu plus de 600 000 modèles l’année dernière.

Source : 91 Mobiles Source : 91 Mobiles Source : 91 Mobiles Source : 91 Mobiles

Bien sûr, les changements attendus devraient donc se concentrer sur les fonctionnalités des écouteurs, leurs fonctionnalités ou même dans leurs composants. À ce stade, malheureusement, nous n’avons pas de détails supplémentaires sur ce point.

Pour rappel, les ear (1) avaient obtenu un joli 9/10 à leur sortie grâce notamment à une copie propre et un positionnement tarifaire impeccable. À l’heure de l’inflation, est-ce que Nothing parviendra à conserver ces deux éléments ? Nous devrions bientôt être fixés.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.