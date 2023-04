L’art de jouer avec le feu : Carl Pei et ses tests audacieux des smartphones concurrents

Il est surprenant d'entendre un représentant de marque évoquer ouvertement ses concurrents. Cela devient d'autant plus étonnant lorsque le co-fondateur d'une entreprise de smartphones se lance dans l'analyse des produits concurrents à travers des vidéos aussi captivantes que celles des meilleurs Youtubeurs spécialisés dans le domaine.

Dans le monde très compétitif des smartphones, il est rare de voir une marque parler ouvertement de ses concurrents. Pourtant, Carl Pei, co-fondateur de OnePlus et Nothing, a décidé de s’aventurer sur ce terrain glissant en testant des smartphones concurrents du phone (1) sur la chaîne YouTube de la marque Nothing. Une approche audacieuse et sincère qui fait mouche.

Carl Pei n’a pas peur de s’attaquer aux géants du secteur en testant des smartphones tels que l’iPhone 14 Pro d’Apple, le Samsung Galaxy S23 Ultra, et même le OnePlus 11, produit par son ancienne entreprise. Cette démarche inédite montre une volonté de transparence et d’ouverture dans le monde du marketing des smartphones.

L’analyse de Carl Pei est pertinente et éclairante. En tant que spécialiste du domaine, il offre un point de vue éclairé et objectif sur les différents produits, sans jamais dénigrer ses concurrents. Les vidéos sont teintées d’un esprit « bon enfant », ce qui les rend d’autant plus agréables à regarder.

Le succès de cette approche se traduit par les millions de vues. Cette stratégie de contenu de marque peu coûteux permet de s’adresser directement aux connaisseurs et aux acheteurs potentiels, tout en renforçant la crédibilité de la marque.

Bien sûr, Carl Pei profite également de ces vidéos pour mettre en avant ses propres produits, comme le Nothing phone (1), et justifier les choix de son équipe par rapport à la concurrence. Cette audacieuse campagne de communication démontre sa confiance en la qualité de ses produits, même si cela peut être à double tranchant. Néanmoins, le positionnement des produits Nothing, offrant un bon rapport qualité/prix, facilite cette approche comparative. En ne testant que des produits plus chers, Carl Pei met en valeur l’accessibilité et la compétitivité de sa marque.

Son analyse, alliée à un positionnement compétitif, pourrait bien donner un avantage à la marque Nothing dans la course à l’innovation. Ceci étant, le prochain smartphone de la marque devrait perdre en partie son positionnement compétitif, puisque le Nothing phone (2) sera un smartphone premium et non plus milieu de gamme.

Les marques ont tendance à éviter la comparaison directe avec leurs concurrents

Peu de marques ont le courage d’adopter une approche comparable à celle de Carl Pei et Nothing, et c’est principalement sa personnalité charismatique qui rend cette démarche possible. La plupart des autres marques préfèrent s’appuyer sur des créateurs de contenu externes tels que des influenceurs ou des spécialistes pour promouvoir leurs produits.

Toutefois, ces collaborations sont généralement encadrées par des contrats de sponsoring et la législation impose d’indiquer explicitement qu’il s’agit de contenu sponsorisé. Cette mention obligatoire tend à diminuer l’impact de ces contenus auprès du public, qui peut les percevoir comme moins authentiques et sincères. La stratégie adoptée par Carl Pei et Nothing se démarque donc par sa transparence et sa spontanéité.

De plus, les marques ont tendance à éviter la comparaison directe avec leurs concurrents dans les contenus promotionnels, car la législation encadre strictement ce type de comparaison dans les publicités. Ainsi, elles évitent de s’exposer à des sanctions légales ou de donner l’impression de tirer profit des faiblesses de leurs concurrents, préférant mettre en avant les atouts de leurs propres produits.

