Le Nothing phone (2) arrivera dès cet été, c’est officiel

La marque Nothing a reconnu publiquement que son deuxième smartphone, le Nothing phone (2), sera lancé cet été 2023, sans préciser la date. Elle en profite pour faire monter le suspense sur les nouveautés de son prochain modèle.

Avant et après sa sortie, le Nothing phone (1) avait beaucoup fait parler de lui, entre mystères, innovations et originalités. Alors que sa première année d’existence se rapproche, on savait que Nothing allait lancer un Nothing phone (2), sans savoir exactement quand. Ce n’est désormais plus vraiment le cas : ce smartphone sera présenté cet été.

Une présentation dès cet été : ce que nous apprend la photo

C’est sur Twitter qu’on peut lire que le Nothing phone (2) arrivera à l’été 2023, et qu’il sera « Premium ». C’est tout ce que l’annonce indique, du moins, de manière explicite. En effet, ce tweet s’accompagne d’une vidéo de trois secondes dans laquelle on voit des morceaux de métal ou de plastique blanc, ainsi qu’une diode rouge qui clignote.

Alors que ce qui démarquait le Nothing phone (1) était son fameux Glyphe, son système de LED blanches pouvant servir à mettre en avant les notifications ou le niveau de charge, on ne sait pas ce que réserve son successeur. C’est là où cette diode rouge peut nous donner des indices. Elle pourrait, elle aussi, indiquer l’arrivée de notifications. Mais tout porte à croire qu’il s’agisse d’une forme différente du témoin d’enregistrement lumineux qu’on trouvait sur le Nothing phone (1). En comparant le rythme de clignotement des deux diodes, on se rend compte que celui du phone (2) est plus rapide que son prédécesseur.

Sur la page du site de Nothing dédiée au lancement, en ouvrant l’image affichée dans un nouvel onglet, on peut en apprendre davantage, l’image étant plus grande. On y voit notamment une sorte d’interrupteur à deux positions.

Il pourrait s’agir d’un bouton fonctionnel, mais les chances que ce soit le cas sont très faibles. En effet, le Nothing phone premier du nom avait aussi un élément qui faisait penser à un slider du même genre, mais qui était situé en bas et qui n’était pas utilisable. Si le témoin d’enregistrement rouge que l’on voit aura la même position que celui de l’année dernière, alors la partie représentée est en fait le coin en haut à gauche du smartphone. Une théorie que croit également l’influenceur spécialisé Ben Geskin, qui a publié un GIF superposant cette image sur le phone (1).

Nothing Phone (1) + Phone (2) teaser pic.twitter.com/uTrrOHYOI3 — Ben Geskin (@BenGeskin) May 3, 2023

Placer un bouton à cet endroit serait très étrange. De plus, le Nothing phone (1) possède une vitre à l’arrière qui couvre toute la face et ce pourrait être le cas sur le phone (2) par ailleurs.

Sur la partie granuleuse, en haut à gauche sur la vidéo de Nothing, on constate un léger renfoncement circulaire, sans pouvoir identifier son utilité. De même pour les différentes parties qu’on devine en plastique.

