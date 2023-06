Pour devenir l’iPhone d’Android, Nothing lève 96 millions de dollars

Nothing a clôturé un cycle de financement de 96 millions de dollars pour financer son développement. Avec sa vision ambitieuse, l'entreprise s'est fixé comme objectif de devenir l'Apple de l'écosystème Android.

Si vous êtes un fidèle lecteur de Frandroid, alors le nom « Nothing vous est probablement familier. Cette entreprise a été lancée par le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, avec le soutien du Français Akis Evangelidis et d’une partie de son ancienne équipe.

Avec Nothing, Carl Pei cherche à reproduire, voire à surpasser, le succès qu’il a connu avec OnePlus. Cette ambition est d’autant plus palpable au vu des rumeurs persistantes sur le départ imminent de OnePlus du marché français en raison d’un litige lié à des brevets avec Nokia.

Depuis sa création en 2020, Nothing a commercialisé un smartphone, le Nothing Phone (1), ainsi qu’une gamme d’écouteurs.

Aujourd’hui, la société se prépare à lancer son deuxième téléphone, le Phone (2), qui promet des caractéristiques améliorées à un prix sans doute plus élevé que son prédécesseur. Avec ses produits, Nothing ne se contente pas de rivaliser avec les autres smartphones Android ; elle vise directement le géant Apple.

96 millions de dollars pour financer son développement

Mais pour réaliser cette mission ambitieuse, un fort apport de capital est nécessaire. Récemment, la société a bouclé un cycle de financement de 96 millions de dollars (environ 88 millions d’euros), conduit par Highland Europe et soutenu par ses investisseurs existants tels que Google Ventures, EQT de Suède, C Ventures et le célèbre groupe Swedish House Mafia. La valorisation totale de Nothing reste inconnue, mais Forbes l’estime à 500 millions de dollars, ce qui correspondrait à la valorisation obtenue lors de la campagne de financement participative de 2022. En somme, Nothing a levé 250 millions de dollars depuis sa création.

Le succès de cette levée de fonds ne semble pas être un simple coup de chance. Nothing a prouvé qu’elle est capable de concevoir et de commercialiser un téléphone : en 2022, elle a vendu 750 000 unités du Phone (1) et de ses écouteurs, générant un chiffre d’affaires annuel de 200 millions de dollars. Pour mettre cela en perspective, en 2022, Bank of America évaluait la valeur de l’iPhone pour Apple à 205 milliards de dollars. À ce jour, Nothing a expédié plus de 1,5 million de téléphones et d’écouteurs.

Ce capital frais servira à développer de nouveaux produits, à élargir la gamme existante et à financer les lancements coûteux.

Une admiration pour Apple

Carl Pei ne cache pas son admiration pour Apple, qu’il exprime régulièrement dans des vidéos de tests de produits et des interviews. Comme il l’a dit à Forbes, « Nous n’essayons pas d’être l’Apple de 2023. Nous essayons d’être l’Apple des années 1980 ». Cette déclaration résume bien son ambition de faire de Nothing l’Apple du monde Android.

Pour cela, Carl Pei compte tirer parti de sa présence internationale : bien que le siège social de Nothing soit basé à Londres, son équipe est répartie dans plusieurs pays, et ses investisseurs sont tout aussi internationaux. Il peut également profiter d’un marché dont certains acteurs chinois majeurs ont été écartés, comme Huawei en raison de l’embargo américain, et récemment le groupe Oppo en raison de ses problèmes juridiques avec Nokia, affectant par ricochet les marques Vivo, Realme et OnePlus.

Noting, donc, semble bien positionné pour faire bouger les choses dans l’écosystème Android. Seul l’avenir nous dira si cette start-up ambitieuse réussira à atteindre son objectif audacieux : devenir l’Apple d’Android.

